Un troisième lien moins ambitieux évoqué par la CAQ

Un éventuel troisième lien aurait-il deux, quatre ou six voies ? Le gouvernement caquiste a promis jeudi matin d’« évaluer » les besoins en évoquant, pour la première fois, de réduire l’ampleur du tunnel qui doit relier Québec et Lévis.

Dans un échange entre Québec solidaire et la CAQ, jeudi matin au Salon bleu, le premier ministre n’a pas remis en question le bien-fondé du tunnel. Toutefois, il n’écarte pas l’idée d’en diminuer le nombre de voies, pour l’instant prévu à six.

« Le ministre des Transports est en train de voir si ça prend deux voies de plus, quatre voies de plus. Est-ce qu’au total, on a besoin de deux, quatre, six voies ? C’est ce qu’on est en train de regarder », a indiqué François Legault.

Il a également affirmé qu’« un estimé pas mal précis de combien le projet ajusté va coûter » sera présenté au cours des prochains mois.

Le 17 mai dernier, le premier ministre Legault et son ministre des Transports, François Bonnardel, présentaient au public la vision gouvernementale du troisième lien, soit un tunnel long de 8,3 km et large de 19,4 m comprenant six voies de circulation. Le coût du projet variait, à l’époque, entre 6 et 10 milliards de dollars.

Le gouvernement est depuis talonné par les nombreux opposants au projet, qui s’inquiètent de son prix, déplorent ses conséquences environnementales et interrogent sa pertinence. À l’assemblée nationale, aucun parti d’opposition n’appuie le projet dans sa forme actuelle.

« Nous, à la CAQ, on pense qu’on a besoin d’un troisième lien entre Québec et Lévis », a répété M. Legault jeudi matin. Fin janvier, son ministre des Transports a promis que la première pelletée de terre du projet serait soulevée avant le prochain rendez-vous électoral, une promesse faite lors de la dernière campagne qui a porté la CAQ au pouvoir.