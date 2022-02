St-Pierre Plamondon demande à Québec de ne pas abandonner l’Est de Montréal

«Historiquement négligé», l’Est montréalais ne peut pas perdre un autre projet de transport collectif, martèle le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, qui se présentera dans le secteur aux prochaines élections. Il presse Québec d’adopter une alternative au projet de Réseau express métropolitain (REM) de l’Est d’ici six mois.

«Je ne veux pas qu’on tombe dans le piège d’un autre projet qui n’aura pas lieu dans l’Est parce que ç’a été mal ficelé et mal supervisé», lance-t-il en entrevue avec Le Devoir.

Le chef du Parti québécois (PQ) se présentera dans Bourget aux prochaines élections. La circonscription, qui couvre la partie est de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, doit être traversée de bord en bord par le projet de REM de l’Est de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Or, voilà: en raison d’avis négatifs de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et de la Société de transport de Montréal, le projet se retrouve sur la corde raide, analyse «PSPP». Et «la CAQ, elle n’a qu’elle à blâmer», soutient-il.

«La responsabilité incombe au gouvernement. Je trouve indignes les déclarations récentes de Chantal Rouleau, qui blâme tout le monde», affirme-t-il.

Mardi, la ministre responsable de la Métropole balayait les critiques de l’ARTM et demandait à l’organisme de «retourner à la planche à dessin». Puis, mercredi, elle laissait entendre que l’avis négatif de la STM venait «d’un tiroir de l’ancien directeur [général] qui vient de démissionner».

«Cette réaction-là, je trouve ça indigne de la fonction de député, dit M. St-Pierre Plamondon de l’élue de la pointe de l’Île de Montréal. Est-ce que c’est normal de voir une députée et une ministre responsable discréditer tout le monde?»

L’Est «négligé»

Le chef du PQ veut voir pousser «un vrai projet de transport dans l’Est». En réunissant l’ARTM, la STM, la Caisse et la Ville à la même table, Québec se donne des chances de corriger le tir. Mais il doit le faire «à l’intérieur de six mois», martèle-t-il.

«Si c’est un REM, que ce soit un REM utile et respectueux», suggère-t-il. Il s’interroge sur certaines «aberrations» du projet actuel, notamment les structures aériennes et le bruit qu’elles menacent de créer. Également, son tracé.

Interrogé sur ce qu’il propose, lui, pour desservir l’Est, M. St-Pierre Plamondon évite de répondre avec détail: la décision revient aux instances mandatées. «La question d’un REM souterrain va être soulevée», lance-t-il après quelques relances.

En tenant à tout prix à voir naître le tracé actuel du REM de l’Est, le gouvernement place les gens de Bourget et de l’Est «dans un faux dilemme», soutient PSPP. «C’est comme d’autres mauvais projets de la CAQ, comme le troisième lien et GNL Québec. Le gouvernement met les gens dans une position où c’est le projet ou rien», illustre-t-il.

M. St-Pierre Plamondon espère voir le dossier devenir un «enjeu national». Déjà, mercredi, Chantal Rouleau a longuement dû répondre aux questions des oppositions au sujet du REM en Chambre.

Québec attend le rapport d’un groupe d’expert qu’il a mandaté pour «assurer la meilleure intégration possible» du projet avant de décider des suites du REM de l’Est.