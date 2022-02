Québec ouvert à payer plus pour assurer le succès du REM de l’Est

Québec tient mordicus à mener à terme le projet de Réseau express métropolitain (REM) de l’Est. Si bien que le gouvernement pourrait payer une plus importante part de la facture.

C’est ce qu’a laissé entendre mercredi la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, lorsqu’accostée dans les couloirs de l’Assemblée nationale. « On est en discussion », a-t-elle dit.

« La mairesse [de Montréal Valérie Plante] dit “J’ai besoin d’un milliard de dollars”. Bon, est-ce que c’est un milliard, est-ce que c’est 1,5 milliard ? On a besoin de transport collectif, et c’est le REM de l’Est », a réitéré l’élue caquiste. La veille, elle avait maintenu la nécessité de voir naître le projet de train électrique, malgré d’importantes réserves émises par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Or, mercredi matin, La Presse rapportait que la Société de transport de Montréal (STM) voit elle aussi d’un mauvais œil le réseau censé s’installer dans l’Est métropolitain. « Le REM de l’Est aura un impact majeur sur la structure du réseau de bus », indique une note interne obtenue par le quotidien montréalais.

Mercredi, Mme Rouleau s’est indignée de l’analyse de la STM. « Ça vient d’un tiroir de l’ancien directeur qui vient de démissionner », a-t-elle lancé. Il s’agit d’une flèche à peine voilée envers le directeur général démissionnaire de l’organisme parapublic, Luc Tremblay. Dans les jours suivant l’annonce de son départ, il avait vivement critiqué le modèle de financement du transport collectif dans le Grand Montréal.

« Je ne vois pas pourquoi ils ne veulent pas participer au REM de l’Est », a-t-elle ajouté en anglais.

Les conditions de la Ville de Montréal

Mercredi matin, lors de la séance hebdomadaire du comité exécutif, Valérie Plante a réitéré ses préoccupations concernant le REM de l’Est.

La mairesse a insisté sur le fait que sur les trois conditions « gagnantes » présentées par la Ville, seulement une avait reçu une réponse favorable du gouvernement du Québec et de la Caisse de dépôt, soit la mise sur pied d’un comité d’experts pour se pencher sur l’intégration urbaine du projet qui traversera plusieurs quartiers. La Ville attend toujours des garanties quant au financement des aménagements urbains et à la participation de la Ville à l’élaboration du projet, a-t-elle souligné.

« Ce projet-là, on y croit énormément », a-t-elle dit, en rappelant que la Ville était prête à consacrer 500 millions de dollars pour les aménagements urbains qui seront nécessaires. « On parle au minimum d’un milliard $ pour faire ce projet-là de façon intégrée, intelligente. […] Nous, on a décidé de mettre 500 millions, mais ce n’est pas assez et je pense que ce projet-là ne peut pas être entièrement payé seulement par les contribuables montréalais. C’est un grand projet de transport collectif qui va contribuer à la région métropolitaine et même au Québec au complet. Alors, on a besoin d’avoir des garanties dans ce sens-là. »

Montréal souhaite aussi être partie prenante des discussions « en amont » sur les aménagements urbains qui seront requis. « Comme je le dis souvent, la CDPQ [Caisse de dépôt et placement du Québec], ce sont eux les experts en trains. Mais nous, la Ville, notre expertise, c’est l’intégration urbaine, ce sont les rues, les espaces publics. […] J’espère que la CDPQ va accepter notre proposition — qui en est une de gros bon sens — pour que ce projet-là fonctionne. »

Mardi, en marge d’un point de presse sur la COVID-19, le premier ministre François Legault avait affirmé que la balle était dans le camp de la mairesse. Il disait alors que l’appui de Valérie Plante était indispensable à la concrétisation du REM de l’Est et qu’il lui revenait de « présenter un projet qui fait son affaire ». « Je me sens aujourd’hui un peu acculée au pied du mur par le gouvernement du Québec et la CDPQ », a confié Mme Plante lors d’une entrevue à Radio-Canada mercredi matin.

Avec Jeanne Corriveau

D’autres détails suivront.