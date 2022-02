Des rassemblements à 10 pourraient être possibles pour le Super Bowl

Le gouvernement Legault étudie la possibilité d’alléger les mesures sanitaires d’ici la fin de semaine, ce qui pourrait permettre des rassemblements plus importants à l’occasion du prochain Super Bowl.

Une source gouvernementale a indiqué au Devoir lundi que des modifications à la limite actuelle de convives dans les résidences privées sont possibles. Cette limite est présentement de quatre personnes provenant d’adresses différentes ou les occupants de deux résidences.

Le scénario envisagé autoriserait un maximum de dix personnes ou les occupants de trois résidences à se rassembler à l’intérieur.

Ces restrictions s’appliqueraient également au nombre de convives par table de restaurant, calquées sur celles des résidences.

Ces allégements entreraient en vigueur cette semaine, si les plus récentes projections de l’Institut de la santé publique du Québec (INSPQ) et de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux le permettent (INESSS).

Plus de détails suivront.