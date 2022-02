Anglade réclame l’avis de la commissaire à l’éthique sur l’attachée de presse de Dubé

La cheffe libérale Dominique Anglade souhaite que la commissaire à l’éthique fasse la lumière sur les balises qui doivent empêcher une apparence de conflit d’intérêts entre le cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé et le directeur national intérimaire de la santé publique, Luc Boileau.

Mme Anglade a réagi à une intervention de l’attachée de presse de M. Dubé, cette semaine, lors d’un point de presse de M. Boileau, à l’Assemblée nationale.

Marjaurie Côté-Boileau, qui est également la fille de M. Boileau, a tenté d’interrompre cet échange avec les médias, malgré une directive qui devait empêcher ce type de situation.

Jeudi, Mme Anglade a estimé que cette intervention porte atteinte à l’apparence d’indépendance de la santé publique face au politique en plus de contredire cette directive.

« Il y a toujours apparence de conflit d’intérêts dans ce cas-ci », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Mme Anglade a réclamé la publication d’un avis écrit de la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale Ariane Mignolet au sujet du lien familial entre Mme Côté-Boileau et M. Boileau.

« Un avis écrit, clair, de la manière dont ça devrait être géré, ça clarifierait bien des choses puis on éviterait ce genre de situation pour le bien des Québécois, pour s’assurer qu’il y a vraiment un message clair qui soit envoyé », a-t-elle affirmé.

La semaine dernière, le cabinet a indiqué que Mme Mignolet a formulé un avis verbal à Mme Côté-Boileau au sujet de sa situation. Jusqu’ici, le contenu de cet avis est demeuré confidentiel.

Le cabinet de M. Dubé avait toutefois précisé que par mesure de précaution, Mme Côté-Boileau n’interviendrait pas dans les « échanges qui concernent les relations médias du docteur Boileau ».

Plus de détails suivront