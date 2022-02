Québec légifère pour l’utilisation de bracelets antirapprochements

Le gouvernement a concrétisé mercredi sa volonté d’implanter un système de bracelets antirapprochements en déposant un projet de loi à cet effet.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a présenté le projet de loi 24, qui propose de modifier la Loi sur le système correctionnel « afin d’y prévoir le pouvoir d’exiger qu’une personne contrevenante soit liée à un dispositif permettant de savoir où il se trouve ».

Le texte législatif propose que les bracelets antirapprochements soient utilisés dans les cas où une personne en réintégration sociale se voit imposer des conditions comme « celle de s’abstenir de communiquer avec une personne », « de pénétrer dans un lieu ou un secteur géographique ou de le quitter ».

Les bracelets pourraient aussi être utilisés lors de sorties autorisées ou lors de libérations conditionnelles, notamment. Des juges, mais aussi des membres de la Commission québécoise des libérations conditionnelles et des directeurs d’établissements carcéraux pourraient imposer le port de ce dispositif.

La ministre Guilbault avait annoncé en décembre son intention d’implanter un système de bracelets antirapprochements pour protéger les victimes de violence conjugale, et ce, dès le printemps.

Le dispositif est habituellement composé d’un bracelet de cheville et d’un boîtier imposés au délinquant, ainsi que d’un second boîtier confié à la victime. Quand les deux appareils se retrouvent à une certaine distance, dans une zone dite « de pré-alerte », les autorités et le contrevenant en sont avisés. Si après cela les deux personnes continuent quand même de se rapprocher, des policiers vont à la rencontre de chacune d’entre elles.

D’autres détails suivront.