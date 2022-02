Québec fixe les balises de sa sortie des hydrocarbures

Le gouvernement de François Legault fait un pas de plus vers son abandon unilatéral du pétrole et du gaz. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a déposé mercredi matin le projet de loi 21, qui doit concrétiser la fin de la recherche d’hydrocarbures en territoire québécois.

C’était un engagement. En octobre, le premier ministre Legault profitait de son discours d’ouverture à l’Assemblée nationale pour annoncer que les entreprises qui détiennent un permis d’exploration au Québec devraient bientôt dire adieu à leur aventure pétrolière. « Le Québec doit résolument prendre le chemin d’une économie verte », avait-il dit.

Après avoir repoussé le dépôt de sa mesure législative en raison de la « complexe » question des compensations accordées à l’industrie, le ministre Julien n’a pas attendu bien longtemps. Il a présenté son projet de loi aux parlementaires au deuxième jour de la session, la dernière avant les élections.

L’État versera des indemnités aux entreprises qui détiennent des claims au Québec. « On n’est pas une république de bananes », a déjà affirmé le ministre Julien en entrevue.

Mercredi matin, la cheffe libérale, Dominique Anglade, a exhorté le gouvernement caquiste à offrir des sommes qui « tendent » au possible « vers zéro ». Québec solidaire et le Parti québécois ont réitéré leur désir qu’aucun sou n’aboutisse dans les poches de l’industrie.

« Ces loups-là tournent autour de la bergerie depuis toujours. D’ailleurs avec M. Julien comme berger, je ne suis pas surpris qu’ils fassent monter les enchères », a illustré la co-porte-parole solidaire, Manon Massé.

Dans les derniers mois, des compagnies pétrolières ont évoqué des compensations de plusieurs centaines de millions, voire de plusieurs milliards de dollars, pour les profits perdus dans cette entreprise avortée.

D’autres détails suivront.