QS et le PQ sont du même avis que Duhaime sur le confinement

À l’instar du controversé Éric Duhaime, le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS) estiment qu’il est anormal de subir un confinement encore aussi strict alors que si peu de patients suffisent à engorger le réseau de la santé.

Lundi, le chef conservateur avait dit qu’« on ne peut continuer à empêcher le Québec de vivre pour sauver le système de santé éternellement ».

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a affirmé à son tour que ce n’était « pas normal ».

« On ne peut pas prendre toutes les décisions uniquement en fonction du nombre d’hospitalisations », a-t-il dit en conférence de presse mardi, jour de la rentrée parlementaire à Québec.

Il a notamment évoqué le nombre de visites dans des urgences pour des raisons de santé mentale qui est « en accélération ».

Le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a également soutenu que ce n’était « pas normal » selon lui.

« On est entré dans cette crise avec une des capacités hospitalières les plus faibles de tous les pays du G7. »

Il y a en Europe, toutes proportions gardées, plusieurs pays dans lesquels il y a plus de cas et plus d’hospitalisations, mais cela met moins à l’épreuve leur système de santé, parce que leur capacité hospitalière est supérieure, a argué M. Nadeau-Dubois.

Pour sa part, M. St-Pierre Plamondon réclame soit qu’on hausse la capacité hospitalière, ou sinon, la prise en compte d’autres critères que les hospitalisations pour gérer le confinement, dans l’éventualité où il faut « apprendre à vivre avec le virus, pour reprendre les mots du gouvernement », a-t-il cité.

« Les gens ne vont pas bien pas bien : on sent de plus en plus dans la population un décrochage, une fatigue qui est légitime, parce que les Québécois ont tout fait ce qu’il fallait, mais demeurent parmi les confinés et il n’y a même pas d’explication. »

« Irresponsable »

Le premier ministre François Legault a condamné les positions de QS et du PQ.

En conférence de presse mardi après-midi, il a dit qu’il n’était « pas surpris » des positions du Parti conservateur, mais qu’il s’étonnait des similitudes avec le PQ et QS.

« Ça me surprend. Ce n’est pas le Parti québécois que je connais. Quand j’entends le Parti québécois, puis même Québec solidaire dire que, selon eux, il y a trop de restrictions, bien, je trouve ça irresponsable. »