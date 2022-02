L’attachée de presse de Dubé s’interpose dans un point de presse de Boileau

Marjaurie Côté-Boileau, l’attachée de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, a tenté mardi d’interrompre un point de presse de son père, le directeur national par intérim de la santé publique, Luc Boileau, malgré des mesures de précaution encadrant ce type de situation.

À l'Assemblée nationale, l’attachée de presse a enjoint le directeur national intérimaire de la santé à se diriger vers le bureau du premier ministre, dans un édifice voisin.

« Excusez-moi, M. Boileau vient de terminer un point de presse. Vous pouvez aller au bureau du premier ministre », a-t-elle dit en tentant de s’interposer.

M. Boileau a toutefois continué à répondre aux questions portant sur les procédures pour l’administration des doses de rappel aux personnes qui ont été infectées par la COVID-19.

Le cabinet du ministre a récemment déclaré au Devoir que des dispositions avaient été prises au moment où un avis de la commissaire à l’éthique Ariane Mignolet avait été sollicité.

« Nous avons pris l’initiative que Marjaurie Côte-Boileau n’anime plus les conférences de presse où le docteur Boileau est présent, et qu’elle ne soit pas non plus dans les échanges qui concernent les relations médias du docteur Boileau », avait indiqué la conseillère en communication, Amélie Paquet, la semaine dernière.