Les « choix » du gouvernement ont contribué aux « décès massifs » en CHSLD, selon Shirley Dorismond

La candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Marie-Victorin, Shirley Dorismond, n’a pas toujours cautionné la gestion pandémique du gouvernement de François Legault. Dans une vidéo datée de mai 2021, elle trace une ligne directe entre le manque d’équipement de protection individuel dans le réseau et l’hécatombe dans les CHSLD.

Lors d’un débat virtuel organisé en mai 2021 par l’Institut Santé et société de l’Université du Québec à Montréal, l’infirmière de formation critique vivement la gestion de crise du gouvernement, notamment dans les centres de soins de longue durée.

« Si on avait fourni une protection adéquate depuis le début, des N95, des gants, des uniformes, et ce dans tous les secteurs […] je crois sincèrement qu’on aurait évité tous ces décès massifs en CHSLD », peut-on l’entendre dire dans la vidéo, qui a resurgi mardi.

« Le gouvernement a fait le choix de remettre l’équipement aux hôpitaux en premier lieu, poursuit-elle. On a laissé pour compte les CHSLD. »

Shirley Dorismond représentera la CAQ lors du scrutin complémentaire dans la circonscription longueilloise. Ce n’est pas la première fois qu’elle s’oppose publiquement aux positions de celui qui est désormais son chef. L’automne dernier, l’infirmière et représentante syndicale en santé accusait François Legault d’être « complice d’une violence organisationnelle subie par les membres de [sa] profession, composée à 90 % de femmes ».

Elle a aussi affirmé qu’il « n’y aura pas de justice sociale tant que le racisme systémique existera ». François Legault nie de tout bloc l’existence-même de ce concept.

« Pas drôle »

Dans l’extrait de débat qui a refait surface mardi, Mme Dorismond n’y va pas de main morte envers la gestion de crise. « Je vous le dis : au début de la pandémie, les infirmières en soutien à domicile, ce n’était pas drôle, se remémore-t-elle. Elles ne pouvaient même pas avoir des masques de procédure. Elles se fabriquaient des masques en tissu et se mettaient des sacs-poubelles pour se protéger. »

On l’y entend aussi plaider pour une plus grande autonomie de la Santé publique. Dans la foulée du départ d’Horacio Arruda, les groupes d’opposition à l’Assemblée nationale ont réitéré récemment leur désir de voir apparaître une muraille de Chine entre le gouvernement et les autorités de santé publique.

« Elle devrait être autonome. L’impartialité, le côté imputable, on se questionne vraiment… », lance-t-elle.

Dimanche, en présentant Mme Dorismond aux médias, M. Legault avait défendu sa candidate. « Quand on est responsable d’un syndicat, on est responsable de défendre ses membres », avait-il soulevé.

François Legault n’a toujours pas statué quant à la date du vote de l’élection partielle dans Marie-Victorin. La circonscription a été laissée vacante en novembre, quand la députée qui y siégeait, Catherine Fournier, a remporté le scrutin municipal à Longueuil. La Loi enjoint le gouvernement de déclencher une élection complémentaire d’ici l’été.