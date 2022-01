Le PQ modifierait la loi pour assurer l’indépendance de la Santé publique

Pour renforcer l’indépendance de la Santé publique, la loi qui l’encadre doit être rouverte, selon le Parti québécois, qui s’est engagé jeudi à déposer un projet de loi en ce sens.

Dans un plan intitulé « les douze travaux du Parti québécois » , censé aider à relancer le réseau de la santé, le troisième groupe d’opposition vante l’idée de déposer un projet de loi pour « assurer la pleine transparence de tous [les] avis et de toutes [les] communications » du directeur national de santé publique (DNSP).

« On va revoir complètement la loi. Il n’y a pas juste l’indépendance de la Santé publique. Il y a toute l’histoire de la gouvernance par décret », a soulevé le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, jeudi.

« Il y a d’autres enjeux », a-t-il poursuivi.

Depuis le tout début de la pandémie, et plus bruyamment dans les derniers mois, les partis d’opposition à l’Assemblée nationale ont déploré un certain manque d’indépendance de la part de la Santé publique. La semaine dernière, la commissaire à la santé et au bien-être déposait un rapport dans lequel elle soulevait la nécessité d’un directeur national plus autonome.

Selon le modèle actuel, le DNSP – en l’occurrence, Luc Boileau – occupe un poste de sous-ministre adjoint au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux. Après plusieurs demandes en ce sens, il a convenu de rencontrer jeudi les journalistes sans la présence d’un acteur politique. La conférence de presse est prévue en après-midi.

D’autres détails suivront.