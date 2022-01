Les libéraux «progressistes» n’effraient pas Québec solidaire

Le Parti libéral (PLQ) de Dominique Anglade se targue d’être « progressiste », mais Québec solidaire (QS) ne s’inquiète pas de le voir jouer dans ses plates-bandes.

« J’ai confiance que les Québécois et les Québécoises ont de la mémoire. J’ai confiance qu’ils savent faire la différence entre les convictions sincères puis le marketing politique », a affirmé mercredi le co-porte-parole du parti de gauche, Gabriel Nadeau-Dubois, en marge du caucus présessionnel de sa formation politique.

En fin de semaine, le PLQ mettait en ligne un site web de recrutement pour « unir tous les progressistes ». Puis mardi, la cheffe libérale Anglade ouvrait ses portes à d’anciens candidats solidaires et péquistes pour les élections de 2022.

« Pour moi, ce qui est important dans notre formation, c’est : est-ce qu’au-delà des étiquettes les gens ont envie de vivre ce que l’on propose avec nous ? », demandait-elle dans le cadre de son caucus.

Or, comme les Québécois, « les candidats solidaires, ils ont de la mémoire », a rétorqué la co-porte-parole de QS, Manon Massé, mercredi. Mme Anglade a été ministre de l’Économie sous l’ex-gouvernement libéral de Philippe Couillard.

Toujours pas de position sur la loi 21

Si les solidaires affirment diverger des libéraux sur plusieurs points, ils se rejoignent sur une chose : aucun des groupes parlementaires n’a encore affirmé ce qu’il ferait de la loi sur la neutralité religieuse s’il devait être porté au pouvoir. Mercredi, M. Nadeau-Dubois a de nouveau évité de le préciser.

Le chef parlementaire solidaire avait déjà affirmé au Devoir que la position officielle du parti viendrait vite. « Il va avoir de la neige encore », avait-il confié en table éditoriale avec Le Devoir en décembre.

« Dans un gouvernement solidaire, les femmes, peu importe leur religion, pourraient enseigner dans nos écoles », s’est-il contenté de dire mercredi.

Avant tout, QS veut profiter de l’année préélectorale pour parler de « qualité de vie ». Malgré l’omniprésence de la pandémie dans le discours public, la santé ne peut être l’unique question de l’urne en 2022, ont tour à tour martelé les co-porte-paroles du parti.

« Avec les deux dernières années qu’on vient de passer, inévitablement, ça va être important pour les Québécois et Québécoises. Est-ce que ça sera 100 % santé ? Moi, quand je suis sur le terrain, les gens me parlent aussi de leurs conditions de vie », a dit Mme Massé en conférence de presse.

« Ils n’arrivent pas à se trouver de logement. Sans dire le nombre de personnes aussi que je rencontre, qui me parlent de la crise qui elle n’a pas arrêté, qui est la crise environnementale », a-t-elle ajouté.

La pandémie a déjà coupé l’herbe sous le pied de Québec solidaire à l’automne 2020. Son « Ultimatum 2020 », sorte de plan de match visant à bloquer les travaux parlementaires pour exiger plus d’effort climatique de la part du gouvernement de François Legault, avait dû être mis à l’arrêt en raison de la crise sanitaire.

Gabriel Nadeau-Dubois veut éviter que cela se répète. « Si les Québécois trouvent que la pandémie a bousculé leur vie quotidienne, malheureusement c’est un avant-goût de ce que pourrait être la crise climatique si on n’agit pas, a-t-il avancé. Et on ne peut pas se permettre de sauter par-dessus une campagne électorale. »