La fille de Luc Boileau peut rester en poste auprès de Christian Dubé

La fille du directeur national intérimaire de santé publique Luc Boileau pourra rester en poste au cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé après une évaluation de la commissaire à l’éthique.

Marjaurie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre, a obtenu le feu vert de la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet, a indiqué l’entourage du ministre.

Mme Mignolet a formulé un avis verbal vendredi dernier lors d’un entretien avec Mme Côté-Boileau, a affirmé par courriel la conseillère en communication Amélie Paquet.

« De part et d’autre, à la suite de l’avis verbal, il n’a jamais été question que Mme Côté-Boileau quitte le cabinet », a expliqué Mme Paquet.

Le 10 janvier, veille de l’annonce officielle de la nomination de M. Boileau, le cabinet du ministre de la Santé avait demandé un avis à Mme Mignolet.

Le cabinet soutient que la situation du lien familial entre le directeur national de santé publique et l’attachée de presse de Dubé pourra être gérée en faisant preuve de « bon jugement » tout en demeurant en contact avec la commissaire.

« Dans le maintien des fonctions de Mme Côté-Boileau, nous souscrivons entièrement aux principes de vigilance et de transparence, a indiqué Mme Paquet. En ce sens, il s’agit d’une situation qui se gère en prenant les précautions d’usage. »

Des précautions, déjà prises dans l’attente de l’avis de la commissaire, seront maintenues.

« Tout s’est toujours déroulé dans les règles de l’art, a déclaré Mme Paquet. Déjà, nous avons pris l’initiative que Marjaurie Côté-Boileau n’anime plus les conférences de presse où le Dr Boileau est présent, et qu’elle ne soit pas non plus dans les échanges qui concernent les relations médias du Dr Boileau. »

Avis confidentiel

Une porte-parole de la commissaire à l’éthique a indiqué que ses avis sont confidentiels.

« Seule la personne en ayant fait la demande peut rendre publique sa teneur », a affirmé Anne-Sophie St-Gelais.

Il n’a pas été possible de savoir si un avis écrit sera transmis par la commissaire à Mme Côté-Boileau.

« Un avis écrit n’est pas remis automatiquement après un avis verbal si la demande initiale n’en fait pas la demande, a indiqué Mme St-Gelais. De même, un avis verbal n’est pas toujours remis avant un avis écrit. »

La semaine dernière, des partis de l’opposition avaient exprimé des réserves quant à la situation de Mme Côté-Boileau. Le député libéral Gaétan Barrette avait suggéré qu’elle soit déplacée dans un autre cabinet pour éviter toute apparence de conflits d’intérêts.

Selon M. Barrette, la situation de M. Boileau et de sa fille pourrait nuire à l’apparence d’indépendance de ses décisions à titre de directeur national de santé publique.

