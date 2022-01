Le scientifique en chef réclame plus d’indépendance pour la Santé publique

La Direction nationale de la santé publique doit être plus indépendante des décisions politiques du gouvernement, plaide le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion.

M. Quirion constate qu’une certaine confusion s’est créée au fil des mois sur les raisons qui motivent la gestion de la pandémie de COVID-19 et des mesures sanitaires.

« Est-ce que c’est vraiment l’avis des experts ou c’est le politique qui entre ? C’est difficile à démêler des fois », a-t-il déclaré dans une entrevue au Devoir.

Il estime que le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, devrait tenir ses propres conférences de presse, sans la présence du premier ministre François Legault ou du ministre de la Santé Christian Dubé.

« Pour les premiers mois c’était adéquat, ça a rassuré tout le monde d’avoir le premier ministre continuellement pour faire le point, d’avoir des experts en santé publique juste à côté, dit-il. Peut-être qu’après quelques mois, ça aurait été correct de dire qu’on n’a peut-être pas besoin nécessairement de ce modèle-là. Et il pourrait y avoir des conférences de presse séparées du côté des experts en santé publique et du côté politique. »

En poste depuis septembre 2011, M. Quirion, représente les intérêts de la science et de la recherche sur de nombreuses tribunes, au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde.

Séparer de la fonction de sous-ministre ?

Une fois la pandémie passée, M. Quirion croit qu’il faudra s’interroger sur des moyens d’améliorer durablement l’indépendance du poste de directeur national de santé publique, qui exerce également la fonction de sous-ministre adjoint au ministère de la Santé.

« Dans certaines régions du monde, la direction de la santé publique n’est pas un poste de sous-ministre, c’est un poste à l’extérieur du gouvernement, du ministère de la Santé, souligne le scientifique en chef. Ça pourrait peut-être faciliter cette distance. Il faut avoir de très bons liens avec le politique quand on est directeur de la santé publique. En même temps garder une distance. »

Au cours des dernières semaines, plusieurs appels se sont fait entendre en faveur d’une plus grande indépendance de la Santé publique.

La semaine dernière, la Commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay a recommandé au gouvernement de donner au directeur national de santé publique le pouvoir d’informer le public de façon indépendante et de communiquer ses avis et ses recommandations de manière transparente.

Le Collège des médecins a également réclamé plus d’indépendance pour le titulaire du poste, auquel vient d’être nommé le Dr Boileau, successeur d’Horacio Arruda.

Par ailleurs, M. Quirion a émis des réserves quant à l’efficacité de la contribution financière que M. Legault veut imposer aux non-vaccinés.

« L’impact va être probablement relativement petit en fonction du temps qu’on va y mettre pour développer la façon de faire, dit-il. C’est probablement pas simple à mettre sur pied cette sorte de taxe. Le diable est dans les détails. »

Plus de détails suivront.