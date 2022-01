Anglade prête à accueillir solidaires et péquistes au PLQ

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, veut précéder à un virage progressiste qui va « au-delà des étiquettes » : elle s’est même dite prête mardi à accueillir d’ex-candidats de Québec solidaire et du Parti québécois au sein de sa formation.

« Pour moi, ce qui est important dans notre formation, c’est : est-ce qu’au-delà des étiquettes, les gens ont envie de vivre ce que l’on propose avec nous ?, a lancé Mme Anglade à l’ouverture du caucus de son parti. Est-ce qu’ils ont envie de partager ce progressisme avec nous, cette voix forte qu’on a besoin de porter au Québec ? Et s’ils sont motivés par ça et interpellés par ça, absolument qu’ils peuvent venir se joindre à nous. Absolument », a-t-elle poursuivi.

Elle répondait à des questions au sujet de l’accueil qu’elle pourrait réserver à des partisans ou à des ex-candidats solidaires ou péquistes. « Le Parti libéral, a-t-elle aussi fait valoir, c’est une grande tente. On est ouverts. »

À son avis, « tous ceux » qui croient à l’importance des enjeux sociaux et environnementaux, en plus de se soucier des enjeux de santé mentale et de l’accès aux services de première ligne en santé « ont toute leur place au sein de notre formation politique ».

« On va les accueillir les bras ouverts », a affirmé la cheffe libérale.

Une plateforme pour « unir les progressistes »

Lundi, le PLQ a mis sur pied une plateforme de recrutement de candidats en vue de l’élection d’octobre 2022. Coiffé du titre « Il est temps d’unir tous les progressistes », le site Web propose aux Québécois de soumettre leur propre candidature ou celle d’une autre personne.

La procédure est nouvelle au parti, a confirmé Dominique Anglade mardi. Elle a néanmoins nié avoir des problèmes de recrutement. « Il y a des centaines de personnes qui se sont manifestées et la raison pour laquelle je voulais qu’on ait un processus transparent, c’est pour permettre à tout le monde de savoir comment ça allait fonctionner, comment on allait se gouverner pour les candidatures », a-t-elle détaillé.

À son avis, cette nouvelle façon de faire est « nécessaire dans la transformation de notre formation politique ». En entrevue au Devoir en décembre, Mme Anglade avait dit miser sur l’adhésion des progressistes qui ont appuyé la Coalition avenir Québec en 2018. Son parti estime que cette frange représente le quart des électeurs caquistes, et que leur soutien pourrait faire progresser le PLQ de 14 points dans les sondages. Actuellement, le PLQ récolte environ 20 % des intentions de vote au Québec.

Autre signe de renouveau : d’autres élus libéraux doivent annoncer dans les prochains mois la fin de leur parcours politique.

« Je ne vais pas confirmer ici qui va partir et qui va rester, mais c’est sûr qu’il y aura d’autres départs », a déclaré Mme Anglade. Déjà, les députés Lise Thériault, Francine Charbonneau et Gaétan Barrette ont annoncé qu’ils ne se porteront pas candidats en 2022. Pierre Arcand, Hélène David, Carlos Leitão et Kathleen Weil ont quant à eux laissé entendre qu’ils songeaient à quitter la politique.

Le caucus du PLQ se poursuit mardi et mercredi, en mode virtuel.