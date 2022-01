Les oppositions déplorent une rentrée scolaire en personne pénible

La première semaine du retour à l’école en personne s’est faite dans le désordre, se désolent les groupes d’opposition à l’Assemblée nationale, qui reprochent au ministre de l’Éducation de se défiler au pire moment.

« Les professeurs se doutaient que l’air était mauvais. Ils en ont la confirmation. » Comme Le Devoir cette semaine, la députée de Québec solidaire Christine Labrie a récolté son lot de témoignages de professeurs inquiets de la qualité de l’air dans leur classe, cette semaine.

Depuis mardi, jour de la rentrée en personne, la boîte de réception de l’élue de Sherbrooke est inondée de clichés des lecteurs de CO 2 installés dans les écoles cet hiver. Plusieurs d’entre eux affichent des taux inadéquats. « Puis la seule réponse qu’on donne aux profs, c’est d’ouvrir les fenêtres », s’est-elle déçue en entrevue vendredi.

Le ministère de l’Éducation estime que le taux de CO 2 dans l’air d’un local répond à la norme tant qu’il reste sous le seuil des 1500 parties par millions (ppm). Au-delà de ce niveau, les centres de services scolaires demandent aux enseignants d’assurer la circulation de l’air en ouvrant les fenêtres et les portes.

« On me dit que ça prend des tuques, des gants. Il faut qu’on garde les manteaux. J’en ai qui disent que la température a baissé à 14º C dans la classe », s’est insurgée Mme Labrie au bout du fil.

Encore en sécurité ?

Dans un communiqué de presse publié vendredi, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a convenu que l’application des mesures en classe ne devait pas se faire « au détriment du confort des élèves, particulièrement par temps très froid ».

Même avec des lectures plus élevées, « la sécurité des occupants n’est […] pas compromise » tant et aussi longtemps que les niveaux de CO 2 ne dépassent pas les 5000 ppm sur huit heures, a assuré le ministère. « La ventilation est une mesure additionnelle aux mesures déjà en place, telles que le port du masque, la distanciation et les mesures d’isolement en cas de COVID-19 », peut-on lire.

Or, aux yeux de la porte-parole péquiste en matière d’éducation, Véronique Hivon, les mesures en vigueur dans les classes ne suffisent plus. D’autant plus que Québec a déjà joué dans ce film l’an dernier.

« C’était évitable. Mettre des lecteurs de CO 2 , ça ne corrige pas le problème. Et ce n’est pas avec 400 échangeurs d’air pour des dizaines de milliers de classes qu’on allait y arriver », a-t-elle indiqué.

Cette semaine, le ministère assurait dans un échange avec Le Devoir qu’il procéderait à des travaux dans les classes qui présentent des problèmes à long terme de ventilation. « L’été, lorsque les élèves ne sont pas là, oui, c’est le temps de faire des travaux », a lancé l’élue libérale Marwah Rizqy, vendredi.

« Mais ça prend une solution à court terme. Quand la maison brûle, on ne se demande pas quel boyau d’arrosage utiliser pour éteindre le feu », a-t-elle ajouté en référence aux hésitations du gouvernement à envoyer des purificateurs d’air à filtres HEPA dans les écoles.

« Il devrait être omniprésent »

Christine Labrie accuse le ministre Roberge de faire preuve « d’un manque de respect très grave » envers les professeurs et les élèves en ouvrant à nouveau les classes dans ces conditions. Comme ses collègues de l’opposition, elle insiste pour envoyer des masques N95 aux enseignants.

À la fin d’une semaine mouvementée dans le réseau scolaire, Mme Hivon exige du ministre qu’il fasse une apparition publique au plus vite. « C’est inexplicable qu’il ne soit pas au front. Il devrait être omniprésent », a-t-elle dit.

L’élu de la Coalition avenir Québec n’a pas tenu de point de presse officiel depuis le 5 janvier. Il participait cette semaine en commission parlementaire à l’étude de son projet de loi sur le protecteur de l’élève, mais n’en a pas profité pour aborder la rentrée hivernale.