La Commissaire à la santé et au bien-être critique l’opacité de la Santé publique

Le gouvernement devrait donner au directeur national de santé publique le pouvoir d’informer le public de façon indépendante et de communiquer ses avis et recommandations de manière transparente, recommande la Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) dans son rapport final sur les services aux aînés lors de la première vague de la pandémie.

Le document a été présenté aux médias mercredi. Il fait notamment état d’une « attitude paternaliste » de la part du gouvernement à l’égard des aînés. Au Québec, « les services aux aînés ne sont pas reconnus comme prioritaires dans la gouvernance du système de soins et de services sociaux », est-il noté. L’enquête note à ce sujet que les dirigeants québécois ont fait preuve d’un « leadership insuffisant pour apporter une “lentille-aînés” dans la prise de décision gouvernementale ».

Le rapport final de la CSBE, Joanne Castonguay, porte sur la réponse gouvernementale à la première vague de COVID-19. Il n’évalue pas les mesures prises pour maîtriser les vagues subséquentes. Son travail ne constitue pas non plus une enquête publique : il a plutôt été abordé d’un point de vue scientifique et accorde pour cette raison l’anonymat aux 104 personnes qui ont été interviewées.

Le Québec a recensé 5718 décès pendant la première vague de la pandémie, du 25 février au 11 juillet 2020. Du nombre, 4836 décès sont survenus dans les milieux de vies pour aînés, dont 3675 en CHSLD.

Le Québec « mal préparé »

Au terme de son enquête, la commissaire Castonguay conclut qu’« il n’a pas été possible de maîtriser la situation et de protéger efficacement les populations vulnérables ».

Elle a relevé quatre grands axes dans la « vulnérabilité de l’écosystème des soins et services aux aînés » : le fait que le Québec était mal préparé pour faire face à une pandémie, l’état du système de soins aux aînés au moment d’entrer en pandémie, la « gouvernance défaillante des soins et des services destinés aux personnes âgées » et la gouvernance générale du système de santé et de services sociaux.

Comme « cause fondamentale de notre échec collectif pendant la première vague », la CSBE identifie le fait que « depuis longtemps, le ministère ne valorise pas son rôle, pourtant essentiel, de gouvernance ». En clair, le ministère de la Santé porte surtout attention aux opérations du système, et non pas aux résultats obtenus. « Le ministère ne mobilise pas tous ses leviers de gouvernance pour améliorer la performance du système », écrit Mme Castonguay.

Surtout, elle rappelle que la plupart des enjeux soulevés par son enquête étaient déjà connus. « Des recommandations ont déjà été faites. Les décisions n’ont pas suivi. Un changement d’orientation axé sur les résultats et sur la valeur des soins et services est nécessaire », insiste-t-elle.

La Santé publique manque d’indépendance

Au cours de son enquête, la CSBE a relevé une « perception d’un manque d’indépendance du directeur national de santé publique ». Elle remarque que les rôles et responsabilités des acteurs de la Santé publique sont « méconnus et imprécis, pouvant même susciter la méfiance ».

Mme Castonguay recommande ainsi de « développer une culture de transparence en matière de politiques et de décisions relatives à la santé des populations », entre autres. Cela doit passer par une « transparence affirmée des avis et recommandations de la direction de la Santé publique », tant au niveau national que régional. Le gouvernement doit aussi « donner un pouvoir explicite au directeur national de santé publique d’informer le public de façon indépendante », lit-on dans le rapport.

De manière générale, la CSBE déplore l’existence d’un « système [de santé] opaque centré sur la protection des renseignements personnels » et propose une transition vers un « système intégré, ouvert et transparent qui exploite le plein potentiel des données pour éclairer les décisions, sans compromettre la vie privée ».

Plus de place aux aînés

Mme Castonguay a aussi observé que la réalité des milieux de vie et des besoins des aînés était sous-représentée et que de cela découlait « l’absence d’experts dans les comités décisionnels ».

Elle suggère désormais d’offrir un « mode de financement équitable » aux services d’hébergement et de déployer, par le biais des CISSS et des CIUSSS, un système d’évaluation « dans toutes les installations et ressources d’hébergement de leur territoire ».

Le rapport plaide aussi pour un renforcement du rôle stratégique de la Santé publique et la mise en branle d’un chantier de réflexion « pour placer la Santé publique au cœur des priorités stratégiques du [ministère de la Santé et des Services sociaux] ».

Plus de détails suivront.