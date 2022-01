Anne Casabonne sera candidate pour le Parti conservateur dans Marie-Victorin

Le Parti conservateur du Québec (PCQ), dirigé par Éric Duhaime, a recruté la comédienne Anne Casabonne pour le représenter lors de l’élection partielle de Marie-Victorin.

La nouvelle a été confirmée au Devoir lundi matin après avoir été révélée d’abord par Radio-Canada.

Mme Casabonne avait suscité la controverse en septembre après avoir tenu des propos antivaccins sur les réseaux sociaux, qualifiant notamment le vaccin de « grosse marde ».

L’élection partielle, dont la date n’a pas encore été annoncée, vise à remplacer la députée Catherine Fournier, qui a été élue mairesse de Longueuil à l’automne.

Le PCQ loin de sa zone de confort

Mme Casabonne affrontera la candidate Émilie Nollet du Parti libéral, Shophika Vaithyanathasarma de Québec Solidaire, Pierre Nantel du Parti québécois, et Martine Ouellet, qui dirige un nouveau parti du nom de Climat Québec. L’identité du candidat ou de la candidate de la CAQ doit encore être dévoilée.

Le PCQ doit présenter officiellement sa nouvelle candidate lors d’une conférence de presse lundi à 13 h. Il s’agit d’un premier test électoral pour le parti depuis qu’il est dirigé par l’ex-animateur de radio Éric Duhaime.

Sa seule élue au Parlement pour l’heure, la transfuge Claire Samson, a déjà fait savoir qu’elle ne se représenterait pas aux prochaines élections.

Pour ce parti, ce test sera d’autant plus révélateur que ses principaux appuis sont loin de Longueuil. En entrevue la semaine dernière, Éric Duhaime soulignait d’ailleurs que cette circonscription n’était pas dans leurs « fiefs ». « On va aller voir si le PCQ est à 2 % comme le président les sondages ou s’il est beaucoup plus élevé comme nous on pense et qu’on le sent sur le terrain », a-t-il déclaré.

Plus de détails suivront.