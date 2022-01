Rémunérations à taux double et des primes pour pallier la pénurie en santé

Québec s’est entendu avec les syndicats sur de nouvelles primes et aménagements des horaires de travail dans l’espoir de ramener de la main-d’œuvre dans le réseau de la santé, où les absences et les démissions se multiplient depuis des semaines.

En début de journée jeudi, le gouvernement a annoncé une série de nouvelles mesures par communiqué. Celles-ci devaient initialement être rendues publiques mardi, mais les discussions avec les syndicats ont pris plus de temps que prévu.

Le gouvernement bonifie donc une série de primes, en plus de repousser, une nouvelle fois, l’échéance du programme de primes de rétention et d’attraction (de 12 000 à 30 000 $) annoncées en septembre. Les travailleurs de la santé ont ainsi jusqu’au 31 mars pour manifester leur intérêt pour le programme. Celui-ci a attiré 1779 travailleurs pour le moment, loin de l’objectif de 4000 que s’était fixé Québec il y a près de 4 mois.

De plus, les démissions se succèdent dans le réseau : plus de 500 préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires et infirmières ont quitté le navire depuis décembre. Un nombre auquel s’ajoutent les 20 000 employés du réseau de la santé qui absents du réseau en raison de la COVID-19 en date du 7 janvier et les 30 000 autres qui le sont pour diverses raisons, comme des congés de maladie ou de maternité.

En réaction, une coalition de huit syndicats en santé s’est réjouie de nouvelles mesures qui « permettront de soulager de façon appréciable, mais temporaire, la pression qui pèse depuis 22 mois sur le dos du personnel du réseau ». « L’intersyndicale invite donc le gouvernement à poursuivre les discussions dans le même état d’esprit afin de se sortir de la situation de crise liée à la pandémie et au manque de personnel », ont écrit la FSSS-CSN, la FSQ-CSQ, la FIQ, le SQEES-FTQ, le SCFP, l’APTS, la FP-CSN, et le SPGQ.

Rémunération à taux double

Pour attirer de nouveaux renforts, Québec mise sur une rémunération à taux double pour les salariés à temps partiel qui effectuent un quart de travail de soir, de nuit ou de fin de semaine, en sus de sa journée de travail régulière, sous réserve de certaines modalités qui n’ont pas été précisées dans le communiqué de presse.

Une rémunération au taux double sera aussi donnée aux professionnels qui effectuent une 6e ou une 7e journée de travail dans la même semaine de travail, tandis qu’un montant forfaitaire de 100 $ sera accordé aux salariés à temps partiel qui effectueront au minimum 30 heures de travail dans une semaine. Le gouvernement s’engage également à élargir l’application des « primes COVID » — aussi appelée « primes escalier » — à plusieurs titres d’emplois en centre hospitalier, en centre de protection de la jeunesse et en CLSC.

« Les mesures annoncées aujourd’hui par le ministre Dubé ont pour objectif d’avoir le personnel nécessaire pour les trois prochains mois. […] L’élargissement de la prime de temps complet est une avancée intéressante, bien que l’intersyndicale continue de demander que les primes s’appliquent à l’ensemble du personnel au front de la lutte à la pandémie depuis des mois », a commenté la coalition de syndicats.

Des masques et de l’autogestion

Le gouvernement et les syndicats se sont aussi entendus pour apporter « des précisions » afin de « répondre aux préoccupations notamment sur les [masques] N95, les mesures de prévention et contrôle des infections et les réserves en équipement de protection individuelle ».

L’intersyndicale a rappelé que pour elle, « l’élément prioritaire pour faire face au variant Omicron est d’appliquer le principe de précaution et d’implanter toutes les mesures nécessaires pour bien protéger les travailleuses et travailleurs, à commencer par l’accès au masque N95 pour l’ensemble du personnel ». Elle a demandé au gouvernement de « continuer d’en faire davantage pour prôner des mesures plus fortes, claires et simples à appliquer pour assurer la protection du personnel ».

Québec répond aussi à une demande de longue date des syndicats en promettant une « intensification de l’implantation de l’autogestion des horaires dans les établissements ». Il accorde également une demi-journée de vacances pour chacune des journées travaillées au-delà de la semaine normale de travail.

Enfin, le gouvernement et les syndicats se sont entendus sur un remboursement des frais liés au travail lorsque la personne salariée effectue des heures supplémentaires (repas, coupon de taxi, etc).

« Ces mesures s’inscrivent dans le changement de culture que nous avons amorcé pour notre réseau de santé pour le rendre plus humain et performant en offrant notamment une meilleure conciliation travail-vie personnelle », a souligné le ministre de la Santé, Christian Dubé.