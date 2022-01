Qui est Luc Boileau, le successeur d’Horacio Arruda ?

Le Dr Luc Boileau a été choisi par le gouvernement du Québec pour succéder à Horacio Arruda à titre de directeur national de santé publique du Québec, au moment où la province traverse une vague meurtrière de cas de COVID-19 marquée par le variant Omicron. Mais qui est ce médecin à la longue feuille de route ?

Formé en médecine à l’Université de Sherbrooke au début des années 1980, Luc Boileau détient aussi une spécialisation en santé publique et en médecine préventive de même qu’une maîtrise en administration de la santé à l’Université de Montréal, où il a d’ailleurs enseigné au cours des dernières années.

« C’est un gestionnaire de haut niveau en organisation des services de santé », a commenté mardi au Devoir la professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, Roxane Borgès da Silva. L’experte a ainsi salué la décision de Québec de nommer M. Boileau comme successeur, de façon intérimaire, à M. Arruda. « [Luc Boileau] a toutes les compétences pour naviguer dans cette crise-là liée au système hospitalier », a renchéri l’experte, qui qualifie d’ailleurs M. Boileau de « très bon vulgarisateur ».

Depuis 2015, M. Boileau est président-directeur général de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESS), qui s’est fait connaître du grand public depuis le début de la pandémie pour ses projections régulières des impacts de la pandémie sur les hospitalisations et l’occupation des unités de soins intensifs dans la province.

Avant d’atteindre cette fonction, le médecin dans la soixantaine a géré de nombreuses organisations en santé publique. Luc Boileau a notamment œuvré pendant 15 ans au sein de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, où il a d’abord été directeur régional de la santé publique, de la planification et de l’évaluation, avant de devenir en 2001 président-directeur général de l’organisation.

Le médecin a occupé ce poste jusqu’en 2008. Il est ensuite devenu p.-d.g. de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) jusqu’en 2015. Il a alors eu comme mandat, entre autres, de « procéder à l’analyse, dans une perspective de pérennité, des différentes possibilités de rapprochement » entre l’INSPQ et l’INESSS « sur les plans administratif, corporatif et scientifique ».

« C’est certainement quelqu’un qui a une grande expérience en santé publique », a lui aussi réagi mardi le Dr Gaston De Serres, épidémiologiste à l’INSPQ. M. Boileau aura toutefois le défi d’ « établir sa crédibilité » auprès de la population et de l’élite politique, estime l’expert.

Le Collège des médecins du Québec, dont M. Boileau est membre, a d’ailleurs souligné mardi, sur Twitter, l’importance que le successeur du Dr Arruda bénéficie de « la plus grande indépendance dans ses avis pour assurer l’adhésion de la population ».

Or, Luc Boileau est le père de Marjaurie Côté-Boileau, l’attachée de presse du ministre de la Santé Christian Dubé. Une situation qui a fait sourciller plusieurs internautes de même que les partis d’opposition à l’Assemblée nationale, mardi. « C’est sûr que ça peut en gêner certains », a d’ailleurs reconnu Mme Borgès Da Silva.

Sur la scène internationale, M. Boileau a réalisé de nombreux projets et missions d’étude, surtout en Afrique. Il siège d’ailleurs au sein de l’Organisation de normes en santé, connue sous l’acronyme anglais « HSO », un organisme à but non lucratif créé en 2007 qui vise à offrir des soins de qualité « à tous », à l’échelle mondiale.