Le premier ministre François Legault annonce que les adultes qui refuseront de recevoir une première dose de vaccin contre la COVID-19 au cours des prochaines semaines vont « devoir payer une nouvelle contribution santé ». Il s’agira d’« un montant significatif », a-t-il précisé lors d’une conférence de presse mardi après-midi.

« Il y a malheureusement une petite minorité, on parle de 10 %, qui refuse de se faire vacciner. Je comprends et je sens cette grogne à l’égard de cette minorité qui vient, toutes proportions gardées, engorger nos hôpitaux », a-t-il affirmé, flanqué du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique intérimaire, Luc Boileau. « C’est choquant, ça met un fardeau »

M. Legault a salué le travail abattu par Horacio Arruda — un homme « très attachant », a-t-il précisé — à la tête de la Direction nationale de santé publique depuis l’apparition de la COVID-19 il y a deux ans. « Il a donné tout ce qu’il pouvait depuis 22 mois », a-t-il déclaré lors de sa sortie médiatique à Montréal. « Au nom de tous les Québécois, je veux dire un énorme merci au Dr Arruda pour tout ce qu’il a fait depuis 22 mois pour protéger les Québécois », a-t-il ajouté.

Face à une « certaine érosion de l’adhésion de la population » aux mesures retenues afin de freiner la flambée de cas — et d’hospitalisations — de la COVID-19, M. Arruda a donné lundi la « possibilité » au chef du gouvernement québécois de le « remplacer ».

M. Legault a demandé au président-directeur général de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), Luc Boileau, de succéder à Dr Arruda « sur une base intérimaire ». « Il a toutes les compétences pour occuper ce poste », a fait valoir le premier ministre.

