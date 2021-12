Québec évalue la possibilité d’exiger des renforts au fédéral pour faire face à l’explosion des cas liés au variant Omicron. Aucune demande formelle ne s’est toutefois rendue à Ottawa pour le moment.

C’est ce qu’ont confirmé tour à tour des représentants des gouvernements du Québec et du Canada, mardi, au moment où les autorités sanitaires rapportaient 5043 nouveaux cas de COVID-19.

« Nous avons fait état de nos besoins au niveau de la vaccination lors de discussions avec nos homologues fédéraux, a écrit au Devoir l’attaché de presse du premier ministre François Legault, Ewan Sauves. Mais aucune demande formelle quant à l’obtention d’une éventuelle aide fédérale n’a été formulée jusqu’à présent. »

« On ne l’exclut pas », a-t-il ajouté.

En fin d’avant-midi mardi, François Legault a indiqué sur Twitter qu’il allait faire le point demain sur la situation pandémique.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a maintes fois déploré qu’il manque 500 vaccinateurs au gouvernement pour contribuer à l’effort d’administration des doses de rappel. À cela s’ajoutent des besoins dans les centres de dépistage, débordés.

En matinée, Radio-Canada soutenait que le gouvernement du Québec avait exigé l’envoi de troupes de l’armée canadienne lundi. À Ottawa, on affirme qu’aucune requête officielle n’a été formulée, mais on l’attend.

Alors que cette cinquième vague de COVID-19 s’annonçait déjà difficile, la semaine dernière, aucune des provinces n’avait évoqué la possibilité d’appeler l’armée en renfort lors d’un appel entre les ministres de la Santé fédéral et provinciaux.

Le gouvernement québécois a toutefois annoncé, le lendemain, qu’il devancerait au cours des prochaines semaines la 3e dose de vaccin, par tranche d’âge, en réduisant le délai prescrit depuis la 2e dose de six à trois mois. Et le variant Omicron a rendu d’autant plus urgent le besoin d’accélérer la vaccination, explique-t-on à Québec, où l’on déplore à nouveau comme en 2020 de manquer de bras.

Les Forces armées ont prêté main-forte au gouvernement québécois l’an dernier, après que la pandémie se soit mise à faire des ravages dans les CHSLD et centres de soins pour aînés de la province.

Le gouvernement québécois peine maintenant à rehausser rapidement l’immunité des citoyens à l’aide des 3e doses de vaccin.

Les Forces armées comptaient 460 médecins et infirmières, l’an dernier, lors de leur Operation-Laser dans les centres de soins de longue durée de cinq provinces (Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta) et ceux des Territoires-du-Nord-Ouest. L’armée pourrait en outre offrir un soutien logistique aux efforts de vaccination, ce qui représentait la majorité de leur travail dans les CHSLD en 2020.

Avec Marie-Michèle Sioui