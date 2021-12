Des rassemblements plus importants pour les Fêtes pourraient être possibles pour « quelques jours » , a précisé mercredi le premier ministre François Legault.

Le gouvernement avait annoncé que les rassemblements de 20 personnes vaccinées seraient possibles à partir du 23 décembre pour une période qui n’avait pas été précisée.

Avec la propagation rapide du variant Omicron, M. Legault a affirmé mercredi que ce plan pourrait être revu.

« D’ici le 23, il faut être prudent, a-t-il dit. Est-ce qu’on laissera, ne serait-ce que pour la santé mentale, quelques jours aux Québécois, quand ils ont de plus grosses familles, [la possibilité] de se voir, c’est ça qu’on est en train de voir. »

L’inconnu pour l’instant demeure l’impact du nouveau variant sur les hospitalisations et c’est pourquoi M. Legault n’a pas été en mesure de donner plus de précisions sur une possible révision à la baisse des rassemblements.

« Je n’ai pas de propositions dans ce sens-là aujourd’hui avec la santé publique, a-t-il dit. On n’a pas ça non plus dans les autres provinces canadiennes mais il faut être prudent. »

M. Legault a participé mardi soir à une réunion avec ses homologues provinciaux et fédéral au sujet des effets d’Omicron sur les mesures en place.

« Pour les rassemblements à 20 personnes, le Québec a les mesures les plus sévères, a-t-il dit. Les autres premiers ministres aussi se posent des questions. Il ne faut rien exclure pour les prochains jours. »

La réunion a porté aussi sur des restrictions sur les voyages non essentiels.

« M. Trudeau propose un resserrement des frontières, des voyages non nécessaires, on est ouverts à ça, a-t-il dit. Plus de tests dans les aéroports, on est ouverts à ça mais ce que j’ai dit c’est que ça prend plus d’employés du gouvernement fédéral. »