Le «moins de compensations possible» à l’industrie des hydrocarbures

S’il croit devoir indemniser les entreprises engagées sur la voie des hydrocarbures lorsque le Québec sortira du gaz et du pétrole, François Legault veut donner « le moins possible de compensations aux entreprises. »

C’est ce qu’a affirmé vendredi le premier ministre, lors d’un point de presse de fin de session parlementaire, à l’Assemblée nationale. Jusqu’à maintenant, l’élu caquiste s’était contenté de dire qu’il était « prêt à mettre les ressources financières et judiciaires », sans préciser à quelle hauteur.

Jeudi, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, avait indiqué au Devoir qu’il prendrait plus de temps que prévu pour déposer son projet de loi censé mettre fin à l’exploration pour les hydrocarbures en territoire québécois. « La complexité [des indemnisations] nécessitait des analyses des scénarios et des impacts », avait-il dit dans les couloirs du parlement.

Depuis que Québec a annoncé son désir de se débarrasser du pétrole, certains élus d’opposition exhortent le gouvernement à faire une croix sur toute compensation aux entreprises impliquées.

« Le Québec ce n’est pas une république de bananes, a répété François Legault, vendredi. Il y a des entreprises qui ont investi avec des lois, des règlements existants. On doit s’assurer que ça soit fait correctement. »

Dans le milieu de l’énergie, la nouvelle avenue du Québec inquiète.

Interrogé jeudi, le président de l’Association de l’énergie du Québec (AEQ), Éric Tétrault, avait affirmé que « racheter des titres constitue un dangereux précédent ».

« Le Québec risque de s’aliéner pour de bon de grands partenaires commerciaux comme l’Alberta », avait-il signifié.

Pour le moment, le gouvernement caquiste n’a pas évalué combien coûterait la sortie des hydrocarbures. Le ministre Julien assure que son nouveau texte législatif permettra de clarifier la situation. « On est sur le bord de pouvoir le déposer. Rapidement au retour des Fêtes », a-t-il souligné jeudi.