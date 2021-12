Toujours pas de plan sur les vols régionaux au Québec

Un an et demi après le retrait d’Air Canada de plusieurs destinations en région, une nouvelle session parlementaire se conclut sans que le gouvernement ait présenté son plan pour relancer le transport aérien régional. L’opposition péquiste est à bout de patience.

« Ça fait un an et demi que les gens des régions du Québec sont patients », a dénoncé le leader parlementaire du Parti Québécois, Martin Ouellet, lors de la période de questions. « Il n’y a pas de fréquences et puis les [prix] des vols sont encore élevés. »

L’élu, qui représente une circonscription de la Côte-Nord, a ensuite signalé qu’il lui en coûterait 722 $ pour se rendre à Baie-Comeau s’il prenait l’avion vendredi.

Le premier ministre François Legault venait de demander à l’opposition d’être « un petit peu patiente » parce que le plan serait présenté « très très bientôt ».

Or à pareille date l’an dernier, le gouvernement de la CAQ promettait de présenter un plan en janvier 2021. Il avait ensuite été question du printemps, puis du mois d’août.

Concernant les délais, le ministre des Transports, François Bonnardel, a dit être en discussion « semaine après semaine avec les avionneurs ». Il a avancé que le plan serait présenté au cours des « prochaines semaines ».

La promesse de ce plan découle de l’abandon par Air Canada d’une série de destinations en région à l’été 2020 telles Mont-Joli, Val-d’Or, Baie-Comeau et Gaspé. Face au tollé déclenché par cette décision, le gouvernement de la CAQ avait constitué une cellule de crise pour restructurer l’organisation des vols régionaux au Québec.

Son souhait est de créer un modèle qui assurerait de meilleures fréquences et des prix plafonds.