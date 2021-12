L’opposition s’unit pour réclamer une enquête publique sur la pandémie

Les partis de l’opposition ont fait front commun, mardi, pour demander au gouvernement Legault de mandater une enquête publique sur la gestion de la pandémie.

Le Parti libéral, le Parti québécois et Québec solidaire ont affirmé que cette enquête doit s’ajouter à celle de la coroner sur la situation dans les Centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) pendant la première vague et à celle de la commissaire à la santé et au bien-être, qui examine la performance du réseau de la santé pendant la crise de la COVID-19.

Le député de Québec solidaire, Vincent Marissal, a suggéré à ses collègues des partis adverses de faire front commun pour obtenir une enquête publique au mandat plus large que les démarches en cours actuellement.

« Il y a deux, trois flashlights qui se promènent dans la pièce, ça ne suffira pas à faire toute la lumière », a-t-il dit dans un point de presse avec ses collègues.

La cheffe libérale Dominique Anglade a affirmé que le gouvernement a été confronté à des informations contradictoires au cours des dernières semaines. De nouvelles informations ont émergé d’un rapport de la Protectrice du citoyen qui a notamment contredit les témoignages du gouvernement devant la coroner Géhane Kamel.

« Il y a eu une série de contradictions qui nous montrent bien qu’on ne dit pas toute la vérité, qu’on ne veut pas obtenir toutes ces informations », a déclaré Mme Anglade.