Le gouvernement Legault conclut de nouveau un contrat des Fêtes avec les Québécois. Vingt personnes vaccinées pourront célébrer ensemble dès le 23 décembre.

« On demande aux Québécois d’être responsables », a mentionné le ministre de la Santé, Christian Dubé, en point de presse au parlement.

Le gouvernement était en attente des recommandations de la Santé publique. Il les a finalement reçues ce matin.

Québec permettra aussi aux travailleurs de la santé et aux personnes de 60 ans et plus d’aller chercher une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19. Le ministre Dubé l’a confirmé mardi. Les personnes atteintes de maladies chroniques pourront aussi demander une troisième dose. « C’est le même ordre qu’on a fait lorsqu’on a fait nos premières, deuxièmes doses », a illustré l’élu caquiste.

En raison d’un « nombre limité de vaccinateurs », les personnes de 60 ans et plus devront tout de même attendre au début de 2022 pour prendre rendez-vous.

Le gouvernement se base sur les recommandations du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ). La semaine dernière, son équivalent fédéral, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), suggérait un rappel de vaccin, six mois après la deuxième dose, pour tous les adultes de 18 ans et plus. Il renforçait par ailleurs sa recommandation pour les 50 ans et plus.

D’autres détails suivront.