Québec investit 52 millions de dollars en prévention dans la lutte aux armes à feu

Alors que le nombre d’événements liés aux armes à feu est en forte augmentation à Montréal, le gouvernement du Québec a annoncé dimanche qu’il investira 52 millions de dollars afin de redoubler d’efforts en matière de prévention dans sa lutte contre ce type de criminalité.

Les fonds seront distribués sur plusieurs projets, notamment en allouant 11,3 millions de dollars sur cinq ans au Programme de prévention de la délinquance par le sport, les arts et la culture et 20,2 millions sur 4 ans au Programme de financement de la mission des organismes communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité.

Le gouvernement du Québec dit entendre les inquiétudes des citoyens face à la situation des derniers mois.

« Ils ne reconnaissent plus Montréal, ils ont peur. Je les comprends », a déclaré la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, dans un communiqué qui a dit que cette annonce s’ajoute à celle faite précédemment de l’embauche de 107 policiers et experts pour lutter contre la violence liée aux armes à feu.

« Je me suis aussi engagée à trouver de l’argent pour éviter que les plus vulnérables, souvent nos jeunes, se laissent séduire par des délinquants sans scrupule, a affirmé Mme Guilbault. Pour y arriver, il faut s’occuper d’eux. Il faut être là pour les aider, les écouter et les guider vers des choix de vie positifs. »

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a pour sa part dit estimer qu’il faut améliorer les conditions socio-économiques et les infrastructures communautaires qui ont un impact sur le parcours des jeunes et qui peuvent les maintenir loin de la criminalité.

« Ce front commun renforce la prévention de la violence, une composante essentielle de notre stratégie en sécurité publique », a mentionné Mme Plante.

Au nombre des mesures financées, Québec versera 366 000 $ au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) afin qu’il crée un poste de conseiller en développement communautaire autochtone.

Une « spécialisation » dans ce domaine d’intervention représente un « ajout considérable » au corps policier, a noté Sylvain Caron, le directeur du SPVM.

Le ministre responsable des affaires autochtones, lui-même ancien policier à Montréal, a affirmé que pour avoir patrouillé dans les rues de la métropole, il sait « à quel point il est important d’instaurer une meilleure compréhension mutuelle et un plus grand climat de confiance ».

Au cours de la dernière année, quatre adolescents ont été tués par balle à Montréal.