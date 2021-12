Le Bureau du coroner a confirmé jeudi avoir ouvert une enquête sur le décès de Richard Genest, un homme de Senneterre mort à l’hôpital d’Amos après y avoir été transporté. Peu de temps auparavant, le gouvernement avait pourtant assuré qu’il n’y avait « pas de lien à faire » entre sa mort et la fermeture des services d’urgence au cours de la nuit dans sa ville d’origine.

L’enquête du coroner vise à « faire la lumière sur les circonstances qui ont mené au décès », a annoncé le Bureau dans un communiqué.

Juste avant, le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait invité la population à faire la part des choses. « Même si c’est un drame, il faut quand même séparer le cas particulier de M. Genest de deux enjeux : la fermeture des urgences la nuit et le service ambulancier », a-t-il lancé à son arrivée à l’Assemblée nationale. « La première analyse du coroner [mandaté par le CISSS pour se pencher sur les événements], c’est qu’il n’y a aucun lien entre le décès de M. Genest, qui est très malheureux, et ces deux services-là », a-t-il aussi déclaré.

Au Salon bleu, le premier ministre, François Legault, a déclaré que le Bureau du coroner, « après consultation avec un médecin, a déterminé qu’il n’y avait matière à enquête ».

Richard Genest s’est heurté aux portes fermées des urgences de Senneterre dans la nuit de mardi à mercredi. Il est mort deux heures plus tard, après 140 kilomètres de route en ambulance, dans l’ascenseur du centre de santé d’Amos. Il avait auparavant été amené à Val-d’Or, non sans attendre que les ambulanciers, déjà occupés, se libèrent. En raison de problèmes de main-d’œuvre, Senneterre a annoncé en septembre un plan de contingence qui inclut la fermeture de son urgence la nuit.

« Le trajet que le patient a dû faire, c’est comme partir de Montréal, aller virer à Joliette pour se faire dire que le spécialiste dont on a besoin est à Saint-Jérôme. Le patient est décédé dans l’ascenseur à quelques minutes du spécialiste qui aurait pu le sauver », s’est insurgée jeudi la députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.

À son avis, il est « extrêmement important » qu’un coroner se saisisse du dossier. « Senneterre, c’est le symptôme d’une maladie plus profonde, notre système est en hémorragie en Abitibi-Témiscamingue et le ministre n’a même pas de “plaster”. Je ne sais même pas s’il est en train de chercher la boîte », a-t-elle poursuivi. Le Parti libéral du Québec et le Parti québécois ont eux aussi réclamé une enquête du coroner.

Christian Dubé a ensuite expliqué qu’un coroner avait déjà été mandaté pour « faire une première analyse des faits ». « Moi, je me fie au coroner basé sur les faits qu’il a », a-t-il déclaré. Le ministre a ensuite invité « tout le monde, particulièrement [la] famille [de M. Genest, à se manifester] s’il y avait d’autres faits qui devaient être analysés ». Il s’est engagé à relancer l’enquête, le cas échéant. « Parce que pour le moment, il n’y a pas matière à enquête », a-t-il souligné.

Le gouvernement responsable, selon les oppositions

En point de presse, la cheffe libérale, Dominique Anglade, a dit s’attendre à « une très sérieuse prise de conscience » de la part du gouvernement après le décès de M. Genest.

« C’est la décision du gouvernement de fermer l’urgence et si vous parlez aux gens de Senneterre aujourd’hui, ils vont vous dire que, clairement, c’est la conséquence de la fermeture de l’urgence », a-t-elle lancé. Elle a réclamé la réouverture des urgences en tout temps à Senneterre, « comme à Gatineau, comme à Lachine, comme à Coaticook ». « Il y a des solutions sur le terrain, [les gens] sont arrivés avec des propositions et ils n’ont jamais été entendus. On a un gouvernement qui n’écoute pas », a-t-elle pesté.

À la période des questions, le premier ministre Legault lui a reproché d’établir des liens entre les événements « sans avoir les faits ». « J’invite la cheffe de l’opposition officielle à se ressaisir, à être digne de son poste », a-t-il suggéré. « C’est tellement facile de critiquer, mais c’est plus difficile de proposer. Qu’est-ce qu’elle propose, concrètement ? Qu’est-ce qu’elle propose ? », s’est-il aussi énervé.

Le député péquiste Joël Arseneau a, lui aussi, montré du doigt la gestion du gouvernement. « C’est lui qui est responsable de la desserte actuelle en matière de soins de santé de première ligne à Senneterre aujourd’hui », a-t-il souligné. « Moi, je trouve absolument aberrant que la décision de fermer l’urgence ait été prise. Je réclame aujourd’hui même qu’elle soit rouverte et qu’on trouve des ressources. »

À Québec solidaire, Mme Lessard-Therrien a souligné qu’« on a tous le goût d’en avoir un, coupable ». « Je pense que c’est prématuré d’identifier un coupable à ce jour-ci, a-t-elle ensuite nuancé. C’est pour ça qu’on demande une enquête du coroner. »