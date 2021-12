Le nombre de cas quotidiens de COVID-19 grimpe à 1200, annonce Christian Dubé

Deux jours après le souhait exprimé par le premier ministre François Legault de voir passer les rassemblements des Fêtes à 25 personnes, le ministre de la Santé Christian Dubé a fait mercredi un rappel de la réalité : le nombre de nouveaux quotidiens de COVID-19 grimpe à 1200 cas et les hospitalisations sont à la hausse.

Devançant le dévoilement détaillé du bilan quotidien des cas, M. Dubé a voulu nuancer les propos de M. Legault, qui ont incité l’opposition à lui rappeler l’importance de respecter les avis scientifiques à ce sujet et non pas ses souhaits personnels.

« Je suis tellement concentré sur l’actuel, avec 1200 cas aujourd’hui, je n’aime pas ça, a-t-il dit dans une conférence de presse. Il y a une croissance importante. On revient à notre plus haut du dernier mois. On n’a vraiment pas fini avec la vaccination des enfants ni de nos plus âgés. »

Le ministre n’a pas voulu dire si le chef du gouvernement s’est exprimé de façon prématurée, à la lecture des données de mercredi et avec l’arrivée d’un nouveau variant avant même l’arrivée de l’hiver. Selon M. Dubé, M. Legault « pense en Québécois, comme tout le monde ».

« J’ai un premier ministre qui est très, très proche de la population, a-t-il dit. Véhiculer ce que tout le monde veut, tout le monde veut avoir un Noël en famille. »