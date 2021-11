CHSLD: l’opposition reproche à Québec d’avoir «fabriqué» un document

Le Parti libéral du Québec et le Parti québécois soupçonnent le gouvernement d’avoir « fabriqué » un document pour contourner les questions de la coroner Géhane Kamel sur les décès en CHSLD.

Me Kamel cherche à obtenir les rapports d’inspection en CHSLD qui ont été produits lors de la première vague de la COVID-19. Pour toute réponse, elle a reçu lundi un « rapport vierge » accompagné d’une « fiche Excel ». « Qu’est-ce que je fais avec ça ? », a-t-elle demandé, incrédule. Elle s’est ensuite réservé le droit d’assigner des inspecteurs à témoigner.

Le document en question a été créé le 16 novembre 2021, le jour même où la sous-ministre adjointe de la direction générale des aînés et des proches aidants, Natalie Rosebush, a témoigné à l’enquête de la coroner. À ce moment, la haute fonctionnaire avait déclaré que Québec n’avait conservé aucune trace des inspections menées dans les CHSLD et les résidences pour aînés (RPA) durant la première vague de la pandémie. Radio-Canada a ensuite révélé qu’il existait bel et bien des copies de sauvegarde, et le gouvernement a transmis le rapport vierge et la fiche Excel.

« De ce qu’on comprend, on a dit que c’était une reconstitution, que c’était une fabrication datée du 16 novembre. Donc, si l’information s’avère et qu’on a fabriqué des documents sans spécifier qu’il s’agit d’une fabrication, ça aussi, c’est un mensonge important, c’est de la fabrication de faux », a lancé le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

« On a eu un tableau qui a été fabriqué de toutes pièces le 16 novembre, le jour même de la comparution de la sous-ministre adjointe devant la coroner », a aussi souligné le libéral André Fortin.

À Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois n’a pas voulu pousser les allégations aussi loin. « Je n’irai pas là. Je n’ai pas d’information, moi, qui me permette de lancer des allégations comme ça, mais c’est la preuve que la coroner, en ce moment, se bute à des obstacles et que ces obstacles-là sont du côté du gouvernement », a-t-il déclaré.

Les libéraux ont ensuite demandé au gouvernement « d’arrêter de niaiser avec l’information » et de faire preuve « de la transparence la plus totale ». « On le doit aux familles des gens qui sont décédés et qui veulent savoir dans quelles conditions ces personnes-là sont décédées », a souligné M. Fortin. Il a dit comprendre « l’exaspération » de la coroner Kamel. « La ministre de la Santé de l’époque ment devant la coroner, ment sous serment. Quand on voit qu’on envoie des informations parcellaires, qui ne sont pas satisfaisantes, qui ne permettent pas de faire son travail, à sa place, moi aussi je serais frustré », a-t-il lancé.

Enquête publique indépendante

Le PQ a reformulé sa demande de tenir une enquête publique et indépendante sur la gestion de la pandémie. « Et demande de réentendre, de contraindre à nouveau les témoins pour qu’ils s’expliquent sur l’incompatibilité, la confusion totale dans les témoignages depuis le début de l’enquête de la coroner », a souligné M. St-Pierre Plamondon. « Parce que ça commence à ressembler à de l’entrave, à de l’obstruction, un gouvernement qui ne veut pas collaborer avec la coroner qui a le mandat, pour autant, de faire la lumière sur ce qui s’est passé durant la première vague. »

M. Nadeau-Dubois a quant à lui déclaré que « ça n’[avait] pas d’allure qu’on ne soit pas capables de faire la lumière, d’avoir les rapports d’inspection qui ont eu lieu dans les CHSLD dans le cadre d’une enquête, dont l’objet c’est faire la lumière sur ce qui s’est passé dans les CHSLD ».

« Si on n’est pas capables d’avoir ça, ce n’est pas demain la veille qu’on va savoir ce qui s’est passé à la cellule de gestion de crise du gouvernement, là. C’est pour ça qu’il faut un exercice beaucoup plus large, beaucoup plus profond : [une] enquête publique indépendante », a-t-il martelé.