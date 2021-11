Le gouvernement Legault a détaillé mardi son plan pour combattre la pénurie de main-d’œuvre.

Un budget de 2,9 milliards avait été annoncé la semaine dernière par le ministre des Finances, Éric Girard.

Le plan prévoit 85 mesures qui ciblent principalement six domaines d’activité, indique un communiqué.

Dans les services publics essentiels – les secteurs de la santé et des services sociaux, dont la santé mentale et la protection de la jeunesse, de l’éducation et des services de garde à l’enfance – des efforts particuliers seront consentis dans le but d’intégrer 60 000 personnes qualifiées supplémentaires et ainsi, d’assurer les services à la population.

Les technologies de l’information, le génie et la construction sont ciblés également parce qu’ils font face à des défis importants de main-d’œuvre, mais aussi parce qu’ils participent à l’accroissement de la productivité des entreprises de différents secteurs d’activité. Au total, 110 00 travailleurs qualifiés seront ajoutés dans ces secteurs.

« Avec les mesures qu’on présente aujourd’hui, on veut rapidement fournir plus de main-d’œuvre à des secteurs névralgiques pour le Québec, a déclaré dans un communiqué le premier ministre François Legault. Ça va permettre d’offrir des services publics de qualité. Ça va permettre de bâtir des infrastructures d’avenir dans toutes nos régions. Et ça va accélérer la croissance de nos entreprises dans des secteurs stratégiques. »

Plus de détails suivront.