Le père de Marie Montpetit critique la gestion d’Anglade

Le père de Marie Montpetit, Marc, s’est présenté au congrès libéral samedi pour « quitter toutes ses fonctions » et critiquer la gestion de crise de la cheffe Dominique Anglade.

« On condamne, on sanctionne, on passe à autre chose », a dénoncé M. Montpetit. En parallèle, la députée Christine St-Pierre a dit souhaiter le retour de sa collègue au PLQ, si celle-ci fait le « cheminement nécessaire ».

Marc Montpetit est membre de la commission politique du Parti libéral du Québec (PLQ) depuis 25 ans. Il est aussi le président de l'association libérale de Soulanges. Il compte renoncer à ces deux rôles en fin de semaine, mais garder sa carte de membre du parti, « pour pouvoir voter s’il y a une course au “leadership” ».

Le 2 novembre, sa fille Marie a été exclue du caucus libéral en raison d’allégations d’abus de pouvoir. Huit personnes qui ont collaboré avec elle depuis 2017 ont dénoncé son comportement au Devoir. En entrevue à TVA, l’ex-critique libérale en Santé a nié tout harcèlement psychologique. Elle a dit n’avoir eu aucune occasion de se défendre et être la cible d’allégations anonymes dont elle n’a pas été informée.

Pas « comme ça » chez les libéraux

À son arrivée à Québec samedi matin, son père a tenu à rappeler qu’« il n’y a aucune plainte qui a été déposée ». « Ce n’est pas comme ça que le droit fonctionne au Canada », a-t-il dit au sujet du processus dont sa fille a été victime, à son avis. « Il y a une présomption d’innocence. Une loi à l’Assemblée nationale [une politique sur le harcèlement] qui dit qu’il y a des procédures à suivre et en plus, on dit dans la loi que ça doit se faire en toute discrétion. On est loin, loin de ça », a-t-il poursuivi.

« J’en ai vu, au Parti libéral, des crises pendant 40 ans. Mais vous, vous n’en avez jamais entendu parler », a-t-il lancé aux journalistes. « Ça s’est toujours réglé à l’intérieur. Et c’est comme ça que ça se fait chez les libéraux. »

Le militant a dit avoir été « estomaqué » par la gestion de cette histoire par Mme Anglade, qu’il appuyait avant que n’explose cette affaire. « Moi ce que je constate, c’est qu’elle n’a pas d’écoute », a-t-il dit au sujet de la cheffe libérale. « Les gens n’écoutent pas ce qu’elle dit. […] Il y a comme une fermeture et regardez dans les sondages, ça se maintient, pour le Parti libéral, à 9 % [d’intentions de vote] chez les francophones. »

La « décision qui s’imposait »

Interrogée sur les commentaires et la présence de M. Montpetit, Dominique Anglade a dit comprendre, en tant que mère de trois enfants, la réaction du militant. « [Mais] moi, comme cheffe de ma formation politique, j’ai des décisions qui sont à prendre et j’ai pris la décision qui s’imposait », a-t-elle insisté.

Si elle a dit croire à la réhabilitation, la cheffe du PLQ a néanmoins fermé la porte, pour le moment, à un retour de Mme Montpetit au sein de sa formation. En entrevue au Devoir plus tôt dans la semaine, elle a d’ailleurs été sans appel. « Tu ne peux pas regretter d’avoir agi en fonction de tes valeurs », a-t-elle insisté.

Christine St-Pierre a elle aussi dit juger que sa cheffe avait pris « les décisions qu’elle devait prendre face à notre collègue ». Elle a dit comprendre la tristesse du père de Mme Montpetit. « Marie, c’est une fille que je trouve très intelligente, elle a du ressort, elle est capable de se sortir de cette situation-là, elle a les moyens, donc qu’elle trouve le moyen », a-t-elle ensuite suggéré.

Souhaitez-vous son retour ?, lui a demandé une journaliste. « S’il y a un cheminement qui est fait, oui », a-t-elle conclu.