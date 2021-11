Québec reproche encore à Ottawa de s’ingérer dans ses champs de compétence

Au lendemain du discours du Trône, le gouvernement de François Legault s’offusque de voir « à nouveau la propension marquée » d’Ottawa à agir à l’intérieur des champs de compétence du Québec.

« Naturellement, on n’est pas surpris », a convenu la ministre responsable des Relations canadiennes, Sonia LeBel, mercredi. La veille, la gouverneure générale, Mary Simon, avait lu les intentions du gouvernement de Justin Trudeau de « renforcer » les soins de longue durée et de santé mentale. Elle avait aussi abordé la question du logement et de l’habitation.

« Ce sont nos compétences, nos expertises », a rétorqué la ministre LeBel à Québec.

« En matière de santé, c’est à nous de voir où l’argent doit être mis », a-t-elle poursuivi, exhortant une nouvelle fois Ottawa à délier les cordons de la bourse pour augmenter les transferts fédéraux en santé.

Malgré le rapport accablant de la protectrice du citoyen sur les CHSLD, il est hors de question d’accepter des normes nationales sur les soins de longue durée, a soutenu Mme LeBel, mercredi.

« Je continue à dire qu’on est capables d’implanter [les recommandations de la protectrice] et de prendre nos responsabilités », a-t-elle réagi.

Le rapport de Marie Rinfret déposé mardi faisait état de retards importants dans la réaction du gouvernement à la crise dans les CHSLD. Selon elle, Québec a placé les hôpitaux « au centre de la crise » et n’a pas agi pour les foyers pour personnes âgées avant la mi-mars 2020.

Les armes de poing au menu

Mardi, la gouverneure générale a indiqué que le fédéral offrait aux municipalités et aux provinces tous les outils pour interdire les armes de poing sur leur territoire. Or, depuis des semaines, Québec presse Ottawa d’agir aux frontières afin de résoudre le problème d’armes à feu constaté à Montréal cette année.

« Laissez-vous nous occuper de nos compétences et occupez-vous de la leur, a martelé Sonia LeBel, mercredi. S’il y a une chose : bannir les armes à feu aux frontières. »

« C’est à eux d’agir », a-t-elle poursuivi.

En février, les élus de l’Assemblée nationale s’étaient prononcés à l’unanimité pour obtenir d’Ottawa ses propres pouvoirs de contrôle sur les armes de poing. Québec n’a pas effectué de pas supplémentaires dans le dossier depuis.