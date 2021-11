L’opposition accuse McCann d’avoir menti sous serment sur la préparation des CHSLD

Les partis d’opposition ont reproché à l’ex-ministre de la Santé et à des hauts fonctionnaires d’avoir menti sous serment, devant la coroner, en affirmant que le réseau avait été averti des risques du coronavirus chez les aînés dès le mois de mars.

« Les faits ne mentent pas. […] Le gouvernement a menti aux Québécois », a lancé la cheffe libérale Dominique Anglade, au lendemain du dépôt d’un rapport de la Protectrice du citoyen.

Cette dernière a déposé mardi un document d’enquête dans lequel elle contredit la version des faits donnée par Québec : Marie Rinfret avance que le gouvernement n’a posé « aucune action concrète et spécifique de préparation » des CHSLD avant la mi-mars 2020.

La semaine dernière, Mme McCann avait pourtant affirmé, lors de l’enquête publique de la coroner sur les décès en CHSLD pendant la première vague, que les p.-d.g. des CISSS et des CIUSSS « devaient mettre en branle » le plan de lutte contre une pandémie « à partir de janvier », pour bien préparer les CHSLD. Avant elle, des sous-ministres en santé et le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, ont tour à tour insisté sur leurs inquiétudes pour les aînés en hébergement dès janvier ou février.

Mercredi, le premier ministre, François Legault, a apporté un éclairage différent. « Je n’avais pas d’indications avant le mois de mars qu’un si grand drame se préparait en CHSLD », a-t-il admis au Salon bleu. « J’ai pris ma part de responsabilité, je trouve ça infiniment triste ce qui est arrivé. »

En référence aux témoignages devant la coroner, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a lancé que « [ce n’est] pas une seule personne qui a menti, [c’est] un mensonge vraisemblablement coordonné ».

« Dans ce contexte-là, il y a une crise de confiance, il y a une remise en question de la fiabilité et de la crédibilité de ce gouvernement-là, parce que ce n’est pas l’oubli d’une seule personne, c’est concerté. » Il a demandé à la coroner, Géhane Kamel, de contraindre le Dr Arruda, la ministre McCann et deux sous-ministres « à témoigner à nouveau pour s’expliquer sur leurs mensonges ».

La députée solidaire Manon Massé a cherché à savoir « qui dit vrai ». « Qui dit vrai concernant la préparation des CHSLD lors de la première vague ? Est-ce la Protectrice du citoyen ? Ou est-ce la ministre ? », a-t-elle lancé. Québec solidaire a annoncé son intention de déposer une motion — qui forcera un débat de deux heures — pour exiger la tenue d’une commission d’enquête publique « plus large » sur la gestion de la pandémie de COVID-19. Le parti souhaite que l’exercice s’intéresse aussi au réseau de l’éducation ou de la petite enfance, vu « l’interconnexion de tous les aspects du système québécois ».

McCann se défend

Mme McCann a par la suite remis aux journalistes un avis de la Direction générale adjointe de la sécurité civile du ministère de la Santé. Dans la lettre datée du 28 janvier, cette Direction résume les « attentes ministérielles » aux coordonnateurs de sécurité civile des établissements du réseau. À aucun endroit, les CHSLD ou centres d’hébergement pour personnes vulnérables n’y sont mentionnés.

« C’est une lettre qui parle des établissements au sens large », a reconnu la ministre. « Il n’y a pas de mention non plus des hôpitaux, on ne mentionne pas des volets d’établissements spécifiques. C’est un plan global. »

Elle a reconnu que le gouvernement a, « vraiment concentré [ses] efforts sur les hôpitaux », car il craignait qu’un scénario comme celui qui se déroulait en Italie se reproduise au Québec. Elle s’est dite « responsable au bout du compte » de ce qui s’est produit dans les CHSLD. « La sensibilité, je l’ai, pour les CHSLD. Mais je dois vous dire, je suis tellement triste de ce qui s’est passé, c’est un drame innommable. Avec les informations qu’on avait, on a fait tout ce qu’on a pu. Mais il faut aussi reconnaitre les failles dans notre système », a-t-elle laissé tomber. En anglais, elle a dit s’en « compatir avec les familles » (« I feel so much for the families »). « Et je vais vivre avec ça pour le reste de ma vie. »