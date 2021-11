François Legault commande un rapport sur le hockey au Québec

Une quinzaine d’éminences du hockey québécois se réunissent pour amorcer « une renaissance » du hockey québécois. Ce comité doit déposer un rapport et des recommandations en avril prochain.

« Quand on regarde le nombre de joueurs et de joueuses actuellement, il y en a moins qu’il y en avait. C’est un peu triste. C’est notre sport national », a constaté le premier ministre François Legault devant les journalistes réunis au Centre Bell.

Québec commande ainsi un rapport pour comprendre l’état du sport, mais surtout formuler des recommandations pour que le hockey connaisse « une renaissance », a expliqué M. Legault.

Le coût de l’équipement, l’attitude « un peu trop intense » de certains parents et la formation des entraîneurs pourraient figurer dans ce rapport, a-t-il suggéré tout en soulignant le caractère « indépendant » de la démarche.

Le président du comité, Marc Denis, est allé plus loin dans les secteurs à étudier. « Il y a les infrastructures. Il y a le hockey féminin. Il y a l’accessibilité. Il y a les nouveaux arrivants. La rétention et la formation des entraîneurs et des officiels. Il y a beaucoup de chantiers sur lesquels se pencher. »

Isabelle Charest, la ministre responsable du loisir et du sport, participera à ce comité. « Mon fils a 16 ans, il a arrêté à 14 ans de jouer au hockey. Ça, c’est une période critique pour beaucoup de joueurs arrêtent. Pour moi, c’est une statistique très marquante. C’est un moment où je pense que les jeunes devraient faire du sport. Pourquoi on perd tant d’athlètes à cette période-là ? Je pense que ça va faire partie de l’état de situation. »