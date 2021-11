Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, dit non à la partielle dans Marie-Victorin. Dans une lettre transmise aux membres de son parti, l’avocat de formation confirme qu’il ne se présentera pas dans la circonscription laissée vacante.

« J’ai formulé récemment une demande claire et légitime au gouvernement de la CAQ : tenir une élection partielle dans [la] circonscription le plus rapidement possible, a-t-il écrit à l’exécutif du bureau péquiste de Marie-Victorin. François Legault a refusé, préférant faire de la politique avec la date de l’élection partielle. »

Le premier ministre avait confirmé la semaine dernière qu’il souhaitait attendre 2022 pour déclencher un scrutin complémentaire dans la circonscription de la Rive-Sud, qui a perdu sa députée, Catherine Fournier, lors de son élection comme mairesse de Longueuil.

D’ici les élections générales de 2022, Paul St-Pierre Plamondon souhaite « poursuivre [sa] grande tournée du Québec » plutôt que se lancer dans une campagne partielle. Le PQ a déjà trouvé « une candidature », a-t-il indiqué, sans préciser qui.

Cette personne s’active « non seulement à dimension locale […], mais [est] également présente sur la scène nationale », a-t-il dit.

Déjà, la Coalition avenir Québec (CAQ) et Québec solidaire s’étaient engagés à envoyer quelqu’un dans l’arène politique de Marie-Victorin. Le Parti libéral avait invité « PSPP » à s’y présenter, et s’était engagé à ne pas nommer de candidat si le chef péquiste se lançait.

D’autres détails suivront.