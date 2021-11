Geneviève Guilbault demande à Ottawa de passer à l’action dans le dossier des armes à feu

La ministre québécoise de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, demande au gouvernement fédéral de passer à l’action dans la lutte aux armes à feu.

Mme Guilbault a souligné mercredi que le ministère fédéral de la Sécurité publique a été pourvu de deux ministres lors de la dernière formation du conseil des ministres de Justin Trudeau.

Dans un point de presse précédant le conseil des ministres, à Québec, Mme Guilbault a demandé à Ottawa d’être « un partenaire incontournable dans la lutte contre cette violence ».

« On comprend tous qu’il y a eu une élection, il y a deux ministres de la Sécurité publique qui ont été nommés en plus au fédéral. Je leur ai envoyé une lettre avec les demandes du Québec, dont une très claire en ce qui concerne la violence liée aux armes à feu. J’ai fait une demande de rencontre et j’attends une réponse. »

Mme Guilbault a souligné que le contrôle des armes à feu commence par la gestion des frontières, qui relève de la juridiction fédérale. Le Code criminel et les peines qu’il contient dépendent également des décisions des législateurs fédéraux.

Quant aux armes de poing Mme Guilbault croit que le fédéral doit avoir une position claire.

« La fameuse question des armes de poing, il y avait eu un projet de loi pour donner ça aux villes et les villes étaient contre. Nous aussi. Il faut une fois pour toutes qu’ils se positionnent contre ou qu’ils soient clairs pour qu’on bannisse les armes de poing, avec une position claire là-dessus. »

La ministre a fait valoir les efforts du gouvernement québécois avec l’opération Centaure. Elle a indiqué aussi que la prochaine mise à jour économique prévoira des fonds pour des initiatives en prévention.

Au nom du gouvernement et en son nom personnel, Mme Guilbault a présenté ses condoléances à la famille de Thomas Trudel, décédé par arme à feu dimanche à Montréal.

« Depuis dimanche soir on est tous déchirés et un peu traumatisés par cette situation qui est survenue. »

La ministre affirme qu’elle comprend l’angoisse que cet acte suscite chez les voisins et l’ensemble de la population en raison de la recrudescence de la violence à Montréal ces dernières semaines.