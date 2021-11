Legault lance un appel préélectoral à ses troupes

Au sommet depuis des mois dans les sondages, le premier ministre François Legault a demandé à ses militants de l’appuyer en vue d’obtenir un deuxième mandat en 2022 afin de compléter les changements qu’il a entrepris.

Il a pris la parole au terme d’un conseil général de son parti devant 850 militants, qui ont célébré durant la fin de semaine le dixième anniversaire de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Dans son discours de clôture, M. Legault a dressé un bilan de ses réalisations et esquissé les projets qui restent à accomplir.

« On a encore beaucoup de changements à faire, a-t-il dit. Et j’ai comme l’impression qu’on va avoir besoin d’un autre mandat. Ce serait plate, il me semble de casser cet élan. »

Il a lancé un appel à ses militants rassemblés dans la salle d’un hôtel de Trois-Rivières.

« De mon côté, je suis prêt à y aller pour un autre quatre ans. Est-ce que ça vous tente d’embarquer avec moi ? », a lancé le chef caquiste sous les applaudissements.

Malgré les intentions de vote qui le placent en tête des sondages, M. Legault a soutenu qu’il ne prend rien pour acquis.

« C’est sûr que ça fait plaisir de voir les sondages, a-t-il dit. Mais on ne prend absolument rien pour acquis. La confiance des Québécois, on doit la mériter à chaque jour. »

M. Legault a salué la compétence de son équipe de députés et de ministres. Samedi, il avait d’ailleurs soutenu que son équipe ne manque pas de relève.

« Quand je compare avec les autres partis on a suffisamment de gens pour former deux conseils des ministres », avait-il déclaré.

Dimanche dans son allocution M. Legault a soutenu que son parti est mieux représenté à travers le Québec que ceux de ses adversaires.

« Il y a un autre parti qui est surtout dans les centre-villes. Il y en a un autre qui est surtout dans l’Ouest de Montréal. Puis il y en a un autre qui est seulement dans quelques régions. Mais la CAQ, on est présent partout au Québec. »

D'autres détails suivront.