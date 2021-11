Une ascension pragmatique

À partir de la dernière campagne électorale, François Legault s’est distingué par sa capacité à faire accepter ses erreurs après s’être trouvé en position délicate.

Lors d’un débat télévisé, en septembre 2018, le chef caquiste reconnaît son erreur quant aux conséquences des tests de valeurs et de français qu’il souhaitait imposer aux immigrants. « Je ne suis pas parfait », lance-t-il. En décembre 2020, M. Legault met fin aux attaques des partis de l’opposition, qui lui reprochent d’avoir surestimé sa gestion de la pandémie. « Je ne me donne pas une note parfaite », affirme-t-il. M. Legault lâche encore une fois du lest, en avril, après avoir affirméqu’il était possible de se loger à partir de 500 $ par mois à Montréal. « Si je n’ai pas été assez clair, je m’en excuse. » Plus récemment, cet automne, M. Legault a reconnu qu’il avait manqué de compassion envers les Autochtones à la suite d’une journée commémorative et du dépôt du rapport sur la mort de Joyce Echaquan. « Je prends la responsabilité qui me revient », a-t-il dit.

Professeur au Département de communication sociale et publique de l’UQAM, Olivier Turbide croit que cette façon de faire répond aux nouvelles attentes de la population, qui recherche des valeurs d’authenticité et d’honnêteté chez ses dirigeants. « C’est une des forces de François Legault, de construire cette image de proximité, explique-t-il. L’excuse participe très fortement à la construction de son image. » Cette construction est cohérente avec la stratégie de communication politique de la CAQ et du gouvernement. « Ça correspond à une vision pragmatique de la gestion de l’État, pas enfermée dans des dogmes ou l’idéologie », note M. Turbide.