Le Québec n’est pas une terre de main-d'œuvre bon marché, dit Legault

Le premier ministre François Legault dissuade les entreprises cherchant de la main-d’œuvre bon marché de s’établir au Québec.

« Nous, ce qu’on veut, c’est plus d’emplois à 25, 30 ou 40 piastres de l’heure », a-t-il insisté lors de son passage dans l’usine du fabricant de bornes de recharge électriques Add Énergie, à Shawinigan vendredi. Il y avait présenté quelques minutes plus tôt la « nouvelle vision économique post-pandémie » de COVID-19 de son équipe gouvernementale. « S’il y a des entreprises qui veulent venir [pour] 15 piastres de l’heure, on va être obligé de leur dire : “Malheureusement, on n’a pas cette main-d’œuvre-là” », a-t-il ajouté.

M. Legault a balayé, une nouvelle fois, l’idée de tirer vers le haut les seuils d’immigration, sur laquelle misent des gens d’affaires pour pourvoir des milliers de postes vacants au Québec. « À 50 000 [immigrants] par année, on a atteint notre capacité d’intégration », a-t-il affirmé devant un parterre d’élus, d’employeurs et de travailleurs de la Mauricie. « Si on veut continuer de parler français dans les prochaines générations, il y a une limite au nombre d’immigrants qu’on peut rentrer. Disons-nous les choses comme elles sont : d’abord, il faut s’occuper des Québécois », a-t-il poursuivi.

Le gouvernement caquiste compte sur le jeu de l’offre de main-d’œuvre (très faible) et de la demande de main-d’œuvre (très élevée) pour accroître le salaire moyen des Québécois.

Le premier ministre s’est dit persuadé de pouvoir accélérer la croissance de l’économie québécoise tout en intensifiant la lutte contre les changements climatiques. « On doit faire les deux », a-t-il fait valoir, refusant net d’embrasser la décroissance économique.

Achat local

M. Legault a dit avoir « un faible » pour l’un des cinq « chantiers » identifiés dans sa « vision économique ambitieuse » coiffée du titre « un Québec qui gagne », soit celui de « la production et de l’achat québécois ».

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, présentera prochainement un projet de loi visant à favoriser l’achat de produits québécois par l’État québécois, le « plus grand donneur d’ouvrage au Québec », a-t-il notamment indiqué.

D’autres détails suivront.