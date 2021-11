L’opposition à Québec dénonce les délais des allocations à la francisation

Deux partis d’opposition ont réagi jeudi matin aux longs délais que connaissent plusieurs nouveaux arrivants avant d’obtenir leur aide financière à la francisation. Du côté des organismes en francisation, la préoccupation est surtout autour d’une disposition du projet de loi 96.

Le Devoir révélait que plusieurs étudiants doivent en effet se passer durant deux mois, voire trois, d’une allocation de 200 $ par semaine donnée pour les cours de français à temps plein. Certains songent à arrêter la francisation pour travailler davantage. Plusieurs enseignants et personnel des centres de services scolaires et des cégeps constatent aussi ces délais de traitement des demandes d’aide financière.

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) affirme pour sa part ne pas avoir relevé ce problème.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, s’est élevée contre cette attente de revenus : « Ça n’a pas de bon sens que des gens qui nous démontrent qu’ils ont choisi le Québec, qui nous démontrent qu’ils veulent s’inscrire dans la culture francophone du Québec [attendent leur allocation] », a-t-elle déclaré en point de presse.

Le montant de 200 $ par semaine représente la moitié du salaire minimum, a-t-elle souligné, ce qui fait en sorte que les étudiants sont placés dans un dilemme entre payer les factures ou étudier. « Je trouve ça assez insultant quand, après ça, on dit que c’est la faute des immigrants si on est en train de perdre le français au Québec », a ajouté la députée.

« Ça brise le cœur » a dit Pascal Bérubé, député du Parti québécois. Il a aussi affirmé connaître des cas semblables dans sa propre circonscription. « On ne peut pas créer des fausses attentes et des délais beaucoup trop longs, alors soyons efficaces et accueillons dignement les gens qui veulent se joindre à notre société », a-t-il conclu.

Les attentes du projet de loi 96

Dans le milieu des organismes en francisation, les inquiétudes sont plutôt tournées vers l’intention du gouvernement de François Legault d’interdire aux employés du secteur public de s’adresser dans une autre langue que le français aux immigrants arrivés depuis plus de six mois. Cette disposition est contenue dans le projet de loi 96 présentement à l’étude à l’Assemblée nationale.

Ces entités, souvent communautaires, fonctionnent différemment des cégeps et des centres de services scolaires pour les cours de français. « Oui, il y a des défis rapportés par les organismes en francisation », reconnaît tout de même Stephan Reichhold, directeur de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI).

Les démarches administratives à l’arrivée des immigrants prennent plusieurs mois, et s’il faut y ajouter un délai de trois mois pour avoir accès à un cours de français et du financement, « c’est encore plus improbable » d’arriver à parler français en six mois, dit-il. La TCRI, qui représente 159 organisations, demande de retirer les articles concernés du projet de loi, se disant « grandement inquiète » que ces dispositions compromettent l’accès à des services essentiels.

Carlos Carmona, directeur du Regroupement des organismes en francisation du Québec (ROFQ), note aussi « que six mois pour apprendre le français, c’est absolument illusoire ». Le programme recommandé pour les organismes communautaires compte quatre sessions de onze semaines, « c’est déjà plus que six mois », remarque M. Carmona.

Il décrit aussi des élèves qui « arrivent avec un bagage très différent du point de vue des années de scolarité ». Le ROFQ a fait part de son opinion au gouvernement lors des consultations publiques cet automne.

Avec François Carabin, correspondant parlementaire à Québec