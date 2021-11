Québec va déposer un projet de loi sur les médecins de famille

Le gouvernement Legault vient d’inscrire au feuilleton un projet de loi « visant à augmenter l’offre de services de première ligne par les médecins omnipraticiens et à améliorer la gestion de cette offre ». Il pourrait être déposé dès demain à l’Assemblée nationale. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) se dit « déçue » et trouve « malheureux » et « incompréhensible » que Québec adopte une telle approche.

Selon une source gouvernementale, ce projet de loi se veut « une main tendue envers les médecins de famille ». « Cela s’est fait dans cet état d’esprit », assure-t-on. D’accord. Mais imposera-t-on un quota de patients par médecins (1000, par exemple) ? Des mesures coercitives sont-elles prévues ? Impossible d’en savoir plus.

La FMOQ signale qu’elle ignore tout du contenu de ce projet de loi. Elle dit en avoir appris l’existence tard mardi soir. « Si c’est une main tendue, je me pose malheureusement la question pourquoi déjà depuis trois semaines, c’est silence radio [de la part de Québec], dit son président, le Dr Louis Godin. Si on voulait vraiment tant nous tendre la main, pourquoi on n’a pas discuté [avec nous] depuis trois semaines et qu’on ne s’est pas mis à la tâche ? » Selon la FMOQ, la « dernière rencontre formelle » avec le gouvernement date du 20 octobre.

Le Dr Louis Godin craint « que ce soit avant tout un projet de loi de coercition, d’obligations ou de menaces si on ne s’entend pas » avec le gouvernement. « On l’a déjà exprimé, si ça va par la voie de la coercition, ça va avoir des effets très négatifs sur le terrain, dit-il. Ça va amener le chaos, une démotivation. »

À (re)lire: Des médecins de famille songent à abandonner la prise en charge

Lors de son discours inaugural de session parlementaire le 19 octobre, le premier ministre François Legault avait indiqué que « beaucoup de discussions avec les représentants des médecins de famille » avaient eu lieu depuis trois ans et qu’il commençait à s’« impatienter ».

« J’ai toujours pensé qu’il valait mieux s’entendre avec les médecins, mais, s’il le faut, on ne va pas hésiter à imposer une conclusion, parce que les Québécois s’attendent à être pris en charge puis à avoir des services de première ligne dans un délai raisonnable », avait-il déclaré.

Quelque 800 000 Québécois n’ont toujours pas de médecin de famille au Québec.

D’autres détails suivront.