Québec va déposer un projet de loi sur les médecins de famille

Le gouvernement Legault vient d’inscrire au feuilleton un projet de loi « visant à augmenter l’offre de services de première ligne par les médecins omnipraticiens et à améliorer la gestion de cette offre ». Il pourrait être déposé dès jeudi à l’Assemblée nationale. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) se dit « déçue » et trouve « incompréhensible » que Québec adopte une telle approche.

Interpellé au sujet du projet de loi dans les couloirs du parlement, le ministre de la Santé et des Services sociaux sociaux, Christian Dubé, s’est contenté de répondre ceci : « Tout ce que je peux dire, c’est que ça va être une main tendue aux médecins. » Impossible donc de savoir si un quota de 1000 patients sera imposé à chaque médecin ou si des mesures coercitives sont prévues.

La FMOQ affirme tout ignorer du contenu de ce projet de loi. Elle dit en avoir appris l’existence tard mardi soir. « Si c’est une main tendue, je me pose malheureusement la question pourquoi déjà depuis trois semaines, c’est silence radio [de la part de Québec], dit son président, le Dr Louis Godin. Si on voulait vraiment tant nous tendre la main, pourquoi on n’a pas discuté [avec nous] depuis trois semaines et qu’on ne s’est pas mis à la tâche ? » Selon la FMOQ, la « dernière rencontre formelle » avec le gouvernement date du 20 octobre.

Louis Godin craint « que ce soit avant tout un projet de loi de coercition, d’obligations ou de menaces si on ne s’entend pas » avec le gouvernement. « On l’a déjà exprimé, si ça va par la voie de la coercition, ça va avoir des effets très négatifs sur le terrain, soutient-il. Ça va amener le chaos, une démotivation. » Des médecins, épuisés, ont déjà annoncé leur intention de réduire leur prise en charge.

Impatience explicitée

Le premier ministre François Legault reproche depuis plusieurs mois aux médecins de famille de ne pas en faire assez en matière de prise en charge de patients. Lors de son discours inaugural de session parlementaire le 19 octobre, il a réitéré son impatience à leur égard. « J’ai toujours pensé qu’il valait mieux s’entendre avec les médecins, mais, s’il le faut, on ne va pas hésiter à imposer une conclusion, parce que les Québécois s’attendent à être pris en charge puis à avoir des services de première ligne dans un délai raisonnable », avait-il alors déclaré.

En point de presse le lendemain, le premier ministre a précisé que cette « conclusion » pourrait prendre la forme d’un projet de loi. Il a du même coup signalé qu’il détenait « des chiffres de la RAMQ, médecin par médecin » indiquant le nombre de patients inscrits pour chacun. Une liste que François Legault souhaitait transmettre aux CIUSSS et CISSSS, si la loi lui permettait. La FMOQ a dénoncé la manœuvre.

Le ton a ensuite baissé. La semaine dernière, le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a signalé qu’il ne commenterait plus le dossier des médecins de famille au cours des prochaines semaines, afin que les parties aient « une discussion très positive et constructive ». Il a précisé que la liste brandie par son gouvernement était « dénominalisée », c’est-à-dire qu’aucun nom ou numéro de pratique d’omnipraticien n’y apparaît. Cette information « limitée », a ajouté Christian Dubé, lui a donné « une très bonne idée » de la situation.

« J’ai comme l’impression d’entendre deux discours, dit le Dr Louis Godin. D’un côté, “je veux travailler avec vous autres, vous avez un rôle important” et de l’autre côté, on m’annonce qu’il y a un projet de loi. Nous autres, ça nous fait penser à ce qu’on a vécu avec Gaétan Barrette et on voit ce que cela a donné. Cela a donné juste une désaffectation par rapport à la médecine familiale. »

La méthode Barrette

Bien qu’il ait dénoncé à de nombreuses reprises l’approche de l’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette, François Legault a encore récemment vanté les mérites de son projet de loi 20, qui visait à imposer des pénalités financières aux médecins qui n’atteignaient pas les objectifs de productivité du gouvernement.

Or, de l’avis même de la cheffe libérale, Dominique Anglade, l’approche autrefois préconisée par son parti n’est plus la bonne. «Ces dispositions-là [du projet de loi 20] étaient dans un contexte où il n’y avait pas du tout de pandémie, où il n’y avait pas les listes d’attente que l’on connaît, c’est un contexte qui était très différent. Et c’est la raison pour laquelle il va falloir qu’on amène une approche différente pour trouver une solution», a-t-elle déclaré mercredi.

Interrogée sur l’adhésion de M. Barrette à cette nouvelle vision libérale, Mme Anglade a répondu que celle-ci « sera une décision du caucus ». L’ex-ministre de la Santé demandait jusqu’à tout récemment l’application de la loi 20.

Six ans après l’adoption de cette loi controversée, l’accès à la première ligne demeure un problème au Québec. Dans la province, plus de 800 000 personnes sont toujours sans médecin de famille. Faute de suivi médical, des patients se retrouvent à l’urgence des hôpitaux, ce qui contribue à les engorger.

Or, 15 % des omnipraticiens du Québec travaillant à temps plein en cabinet prennent en charge moins de 500 patients, d’après des données obtenues par Le Devoir. Selon le ministre de la Santé et des Services sociaux, 4000 omnipraticiens pourraient davantage contribuer à l’effort collectif de prise en charge.

Avec la collaboration de Marie-Michèle Sioui

