Québec propose une troisième dose aux 70 ans et plus et à ceux vaccinés avec AstraZeneca

Québec recommande désormais aux personnes de 70 ans et plus et à celles qui ont reçu deux doses du vaccin d’AstraZeneca de se faire inoculer une troisième fois pour être mieux protégé contre la COVID-19.

Fort d’une recommandation de la santé publique et du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé mardi qu’une troisième dose serait offerte, sur une base volontaire, aux personnes de 70 ans et plus.

« À partir de 80 ans, on a une baisse de l’immunité », a précisé le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. « Oui », a-t-il ajouté lorsqu’un journaliste lui a demandé si les 70-79 ans étaient donc inclus dans la recommandation « par prudence ».

Pour ceux qui sont doublement vaccinés avec le produit d’AstraZeneca, le rappel devra être fait avec un vaccin à ARNm, comme ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna.

Les personnes qui voudront recevoir une troisième dose pourront le faire s’il s’est écoulé au moins six mois depuis leur dernière dose.

Elles pourront prendre rendez-vous sur la plateforme ClicSanté à partir du 16 novembre.

D’autres détails suivront.