Valérie Plante obtient un deuxième mandat à la tête de Montréal

Valérie Plante a toutes les raisons de sourire. La femme de 47 ans a obtenu dimanche un deuxième mandat d’affilée aux commandes de la métropole québécoise, après avoir signé une victoire décisive contre Denis Coderre et Balarama Holness.

Valérie Plante (Projet Montréal) recueillait, au moment où ces lignes étaient écrites, 52,5 % des votes comparativement à 37,4 % des votes pour Denis Coderre (Ensemble Montréal) et 7,2 % des votes pour Balarama Holness (Mouvement Montréal).

Le « vent de changement », sur lequel l’ex-maire Denis Coderre (2013-2017) misait quatre ans après avoir été mis à la porte de l’hôtel de ville, ne s’est pas levé.

« Ce que les Montréalais ont confirmé dimanche soir, c’est que l’élection de Projet Montréal en 2017, ce n’était pas un accident de parcours, que c’était en fait le début d’une nouvelle ère », a déclaré la mairesse réélue après avoir été accueillie par des centaines de partisans de Projet Montréal gonflés à bloc dans la salle du théâtre L’Olympia dimanche vers 22 h.

« Ce soir, on marque encore l’histoire, on va encore plus loin parce que, pour la première fois, Montréal sera dirigée par deux femmes », a déclaré Valérie Plante, qui a fait l’histoire, en 2017, en devenant la première femme à accéder à la mairie de Montréal.

La conseillère de ville du Vieux-Rosemont, Dominique Ollivier, l’accompagnera dans l’exercice du pouvoir. Elle succédera à Benoit Dorais à la présidence du comité exécutif, a confirmé la mairesse réélue dans un discours de victoire ponctué de rires.

Valérie Plante est parvenue pour une deuxième fois à obtenir une majorité absolue des votes (52,5 % en 2021, contre 51,4 % en 2017). Son parti politique, Projet Montréal, a, lui, réussi à décrocher une majorité au conseil municipal, ce qui facilitera l’adoption de ses budgets et de ses projets de règlements, entre autres choses.

Projet Montréal était, au moment où ces lignes étaient écrites, en bonne posture pour y occuper 35 des 65 sièges de la salle du conseil municipal, soit plus qu’en 2017.

Valérie Plante promet de continuer de faire la démonstration qu’« on peut diriger la Ville de Montréal avec le sourire ».

« C’est du cran, c’est du cœur, c’est du souffle. C’est une mairesse qui a de l’énergie du désespoir pour Montréal. Les Montréalais l’ont reconnu, l’ont senti. On est extrêmement fiers », a réagi, ému, le conseiller du district Hochelaga, Éric Alan Caldwell, qui était en voie d’être réélu vers 21 h 30.

« On a travaillé très fort pour que ça arrive et, ce soir, on a gagné », a pour sa part lancé un bénévole enjoué, Ralph Civil, présent aux côtés de ses proches à ce rassemblement à l’ambiance électrisante

Projet Montréal a mis la main sur la mairie d’au moins 10 des 19 arrondissements de Montréal, dont ses fiefs que sont entre autres le Sud-Ouest, Rosemont–La Petite-Patrie et Le Plateau-Mont-Royal. Au terme d’une course plus serrée, Pierre Lessard-Blais a réussi à conserver la mairie de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

« Visiblement, les gens me font confiance pour un quatrième mandat. C’est mon monde, c’est mon coin, donc, pour moi, ça importe vraiment beaucoup », a souligné aule maire réélu du Sud-Ouest, Benoit Dorais, « honoré » et ému. Il entamera d’ailleurs dès lundi la transition en vue de léguer son chapeau de président du comité exécutif à MOllivier.

À Montréal-Nord, fief de l’ex-maire Denis Coderre, Projet Montréal misait gros sur la candidature de Will Prosper à la mairie d’arrondissement. Mais l’élan du militant antiraciste et documentariste a été freiné durant la campagne par la mise au jour des circonstances de sa démission de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au début des années 2000. Peu après 22 h, Will Prosper récoltait à peine 29,5 % des voix, contre plus de 63 % pour la mairesse sortante, Christine Black (Ensemble Montréal), qui était donc en voie d’obtenir un troisième mandat à la tête de cet arrondissement.

Le scandale entourant les flips immobiliers payants réalisés par Antoine Richard en 2019 et en 2020 a aussi eu raison du candidat à la mairie de Verdun pour Ensemble Montréal, qui a perdu son pari au profit de Marie-Andrée Mauger (Projet Montréal), dont l’élection à la tête de Verdun a été confirmée vers 21 h 20, dimanche soir.

« C’est sûr que ça a fait très mal à l’équipe Coderre, ça c’est sûr », a lancé au Devoir Mme Mauger dimanche soir entourée de militants survoltés, en référence à cette tache d’ombre dans la campagne électorale de M. Richard. Au moment où ces lignes étaient écrites, les candidats de Projet Montréal étaient en avance dans les sept postes à pourvoir dans cet arrondissement, qui avait plutôt été remporté par la formation de Denis Coderre en 2017.

Le parti politique de Valérie Plante a réussi à reprendre la direction de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. L’arrondissement était dirigé par Giuliana Fumagalli, qui avait été élue sous la bannière de Projet Montréal en 2017, avant de se faire chasser dans la foulée d’allégations de harcèlement psychologique. C’est ainsi Laurence Lavigne Lalonde (Projet Montréal) qui dirigera cet arrondissement pour les quatre prochaines années.

« Je suis [extrêmement] contente », a lancé Mme Lavigne Lalonde après avoir étreint ses proches, qui ont crié de joie au moment de l’annonce de son élection.

« Je pense que l’arrondissement mérite d’avoir quelqu’un qui a les yeux rivés sur l’arrondissement, qui n’a pas juste les yeux rivés sur les inégalités, mais qui y travaille tous les jours parce qu’à Saint-Michel et dans Parc-Ex, les gens méritent quelqu’un qui se soucie d’eux, et c’est ce que je vais faire », a renchéri l’élue de Projet Montréal.

En revanche, la formation politique de Projet Montréal a échoué à reprendre les rênes de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Vers 22 h 30, le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Montréal, Lionel Perez (Ensemble Montréal), était en avance sur Gracia Kasoki Katahwa (Projet Montréal), Matthew Kerr (Mouvement Montréal) et la mairesse d’arrondissement sortante, Sue Montgomery (Courage), qui était en quatrième position.

L’habitation comme levier

La mairesse réélue semble avoir tiré son épingle du jeu en misant d’abord sur l’habitation, en promettant notamment la création de 60 000 logements abordables d’ici dix ans. Denis Coderre, pour sa part, a promis 50 000 logements de tous types d’ici quatre ans, dont 10 000 logements sociaux.

En 2017, Mme Plante avait marqué l’imaginaire avec ses promesses de ligne rose de métro, l’achat de 300 bus hybrides et la gratuité du transport en commun pour les personnes de 65 ans et plus, un engagement qu’a d’ailleurs recyclé Projet Montréal cette année.

Exclu de Projet Montréal, mais élu

Le candidat au poste de conseiller de ville dans le Sud-Ouest Craig Sauvé était en avance pour obtenir un troisième mandat dimanche soir avec 51,8 % des voix. Il siégera comme indépendant, après avoir plongé Valérie Plante dans l’embarras en raison d’allégations d’agression sexuelle, remontant à 2012, qui ont refait surface dans la dernière ligne droite de cette campagne électorale.

Projet Montréal a par ailleurs réussi à faire élire de nouveau Sophie Mauzerolle et Robert Beaudry dans Ville-Marie, dimanche soir. Peu avant 22 h, le candidat vedette Serge Sasseville, d’Ensemble Montréal, menait une chaude lutte au candidat Daniel Tran, de Projet Montréal.