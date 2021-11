Catherine Fournier l’emporte haut la main à Longueuil

La mairesse sortante de Brossard, Doreen Assaad, qui sollicitait un deuxième mandat, a été réélue. À 22h40, elle récoltait plus de 62 % des suffrages, après un dépouillement de 146 boîtes sur 214. Son principal opposant, Michel Gervais — qui était un de ses anciens conseillers — n’a pas réussi son pari de lui ravir les clés de la mairie, n’obtenant qu’environ 27 % des voix. Hanadi Saad et Manon Girard, ont fermé la marche — n’obtenant respectivement qu’environ 7 % et 2 % des voix. Les Brossardois ont donc renouvelé leur confiance envers Mme Assaad pour gérer la municipalité dont la population est en forte croissance, notamment en lien avec l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM). Depuis quelques années, les trois stations du nouveau mode de transport collectif causent d’importants chantiers dans cette banlieue de la Rive-Sud, en plus d’attirer d’importants projets immobiliers.