Michael Rousseau s’excuse et s’engage à «améliorer» son français

Confronté à une vague d’indignation en raison de son unilinguisme, le grand patron d’Air Canada, Michael Rousseau, s’est excusé et s'est engagé à améliorer son français, jeudi matin.

« Je tiens à clarifier que je ne voulais d’aucune façon manquer de respect à l’égard des Québécois et des francophones de tout le pays. Je présente mes excuses à ceux que mes propos ont offensés. Je m’engage aujourd’hui à améliorer mon français, langue officielle du Canada et langue d’usage au Québec », a-t-il écrit dans un communiqué.

La veille, le président et chef de la direction d’Air Canada s’était félicité de pouvoir vivre à Montréal, en anglais seulement, depuis 14 ans.

Sa déclaration, comme son refus d’apprendre le français, le rendent « indigne de ses fonctions », a réagi jeudi le ministre Simon Jolin-Barrette, tandis que deux des trois partis d’opposition à Québec ont réclamé la démission du grand patron du transporteur aérien.

« Hier, il est venu insulter, mépriser tous les Québécois. Il doit s’excuser, Air Canada doit s’excuser et [M. Rousseau] doit réfléchir profondément au rôle qu’il occupe dans cette compagnie-là. C’est indigne de ses fonctions », a lancé M. Jolin-Barrette, qui est responsable du dossier de la langue française.

De Glasgow, où il se trouve pour la COP26, le premier ministre François Legault a lui aussi fustigé le plus haut dirigeant d’Air Canada. « J’ai regardé la vidéo de M. Rousseau et je trouve ça insultant, ça me met en colère, son attitude, de dire que ça fait 14 ans qu’il est au Québec et il n’a pas eu besoin d’apprendre le français. C’est inqualifiable, ça me choque », a-t-il déclaré.

D’une part, cela dénote un manque de respect envers les employés francophones d’Air Canada, et d’autre part, il y a un « travail à faire de tous les Québécois pour exiger de se faire servir en français », a poursuivi M. Legault.

À l’Assemblée nationale, les propos et l’attitude de M. Rousseau ont été unanimement décriés. Québec solidaire et le Parti libéral du Québec ont réclamé sa démission. Le Parti québécois a exigé des excuses et demandé qu’Air Canada soit désormais assujetti à la Charte de la langue française.

Avec La Presse canadienne

D’autres détails suivront.