Rejet du passage d’Hydro au Maine: Québec n’a pas perdu la foi

Les résultats du référendum sur le passage d’une ligne d’Hydro-Québec au Maine ne refroidissent pas le gouvernement de François Legault, qui estime avoir encore toutes les cartes dans son jeu pour concrétiser ses objectifs d’exportation d’électricité.

Quoique « déçu du résultat », Québec estime avoir différentes avenues pour assurer le succès de ses aventures hydroélectriques. S’il prend acte de l’avis des électeurs, qui ont voté dans les environs de 60 % pour bloquer les projets électriques au nord-ouest de l’État, le gouvernement de François Legault estime avoir coché toutes les cases nécessaires à l’avancement du projet.

« On a obtenu les autorisations, à la fois les autorisations présidentielles, à la fois celles du Département de l’Énergie. L’engagement contractuel qu’on a pris, les investissements qu’on a faits, plus de 400 millions… On compte bien donner suite au projet », a signifié le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, en mêlée de presse, mercredi.

Québec « analyse » toutes ses options, y compris les avenues « légales ».

« C’est certain qu’un référendum qui vient agir de façon rétroactive, on trouve ça particulier. Nous, on pense qu’on est à la bonne place », a ajouté M. Julien.

En matinée, à l’Assemblée nationale, le porte-parole du Parti libéral en matière de ressources naturelles, Pierre Arcand, avait déploré une « triste nouvelle » pour le Québec.

« Hydro-Québec doit prouver aux Américains qu’il crée des emplois pour les Américains, a affirmé l’élu montréalais. C’est ça, le défi auquel on a à faire face, et je pense que le gouvernement avait une responsabilité de réussir cette opération-là. Malheureusement le gouvernement ne l’a pas réussie. »

Québec solidaire a appelé François Legault à accueillir les résultats du référendum. « On ne peut pas dire que notre seul plan pour lutter contre les changements climatiques, c’est l’exportation d’hydroélectricité, et la décision d’aujourd’hui en est la démonstration », a ajouté le co-porte-parole de la formation, Gabriel Nadeau-Dubois.

En matinée, à la COP26, François Legault avait maintenu que son projet d’alimenter le nord-est des États-Unis en électricité était loin de tomber à l’eau. « On a un plan B », avait-il soulevé.

« La batterie, bon, peut-être qu’elle sera moins puissante », a convenu le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau. Il invite Québec à trouver de nouveaux clients pour ses surplus en hydroélectricité.

D’autres détails suivront.