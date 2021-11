La vie nocturne reprend au Québec. Le gouvernement de François Legault a donné son aval au retour de la danse et du karaoké dans les bars et les restaurants, dès la mi-novembre.

Ces activités sont interdites depuis l’automne 2020. À l’époque, des éclosions dans des karaokés avaient mis la Santé publique sur ses gardes.

Les nouveaux ajustements s’appliqueront sur le terrain à partir de la mi-novembre, a précisé le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors d’un point de presse à Québec. « On avait dit qu’on ferait des assouplissements par étapes, pour ne pas revenir en arrière », a-t-il signifié, flanqué du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et du directeur de la stratégie de vaccination, Daniel Paré.

Les danseurs devront porter le couvre-visage en tout temps. Les chanteurs devront s’exercer derrière un plexiglas, ou avec un masque. Dans tous les cas, le passeport vaccinal demeure en vigueur.

Le succès de l’opération de vaccination dans les écoles secondaires y instille aussi un peu de normalité. Dans les classes, où les élèves sont en très grande majorité inoculés, le masque s’apprête à tomber, a confirmé Québec, mardi.

Depuis quelques mois, les élèves du secondaire dans neuf régions et une poignée de MRC ont l’obligation de porter le masque chirurgical en classe, dans les aires communes et dans le transport scolaire. Montréal, Laval et la Montérégie répondaient notamment à cette exigence.

Or, les jeunes de 12 à 17 ans se hissent désormais parmi les catégories d’âge les plus vaccinées. Aux dernières nouvelles, 86 % d’entre eux avaient reçu deux doses contre la COVID-19.

Dans les établissements d’enseignement supérieur, le taux de vaccination n’a pas suffisamment évolué pour que Québec mette fin au masque obligatoire. Dans les écoles primaires, l’opération de vaccination n’a toujours pas pris son envol.

Les yeux se tournent donc vers les jeunes de 5 à 11 ans. La Santé publique, qui attend toujours le feu vert de Santé Canada, espère pouvoir procéder rapidement une fois le vaccin homologué pour les jeunes.

D’autres détails suivront.